Bisiklet Meclisinin ilk yaş heyecanı

Ankara'da bisiklet farkındalığını artırmak, bisiklet kullanma alışkanlıklarını dikkate alarak Başkent'te bisiklet yollarının şekillenmesine katkı sunmak ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalar gerçekleştiren Ankara Kent Konseyi (AKK) Bisiklet Meclisi bir yılını doldurdu. AKK Bisiklet Meclisi, kurulduğu 25 Kasım 2019 tarihinden itibaren bisiklet kullanma alışkanlığının ve ulaşım aracı olarak kullanılmasının yaygınlaşması için doğa dostu ve sürdürülebilir çevre anlayışı ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ankara'da bulunan ve bisiklet ile ilgilenen sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu AKK Bisiklet Meclisi, 19 paydaş, 92 delege ve 5 bin kişiden fazla katılımcısıyla Türkiye'nin ilk bisiklet meclisi olma özelliğini taşıyor. AKK Bisiklet Meclisi çatısı altında yer alan, Üniversite Bisiklet Toplulukları, Doğa Çevre ve Kültür Turizm ile Eğitim ve Spor Çalışma Grupları tarafından gerçekleştirilen etkinlikler sadece Başkent'te değil tüm Türkiye'de büyük ses getiriyor. Ankaralı bisiklet gönüllülerinin seslerini duyurabileceği bir platform olarak kurulan ve yerel yönetimlerle iş birliği yapan AKK Bisiklet Meclisi, bisiklet yolu ile ilgili görüşlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ileterek “Bisiklet Yolu Projesi'nde aktif rol aldı.

Ankara'da bisiklet kültürünün oluşmasına destek vermek isteyen 7'den 70'e Başkentlileri AKK Bisiklet Meclisi'ne katılarak bisiklet gönüllüsü olmaya davet eden AKK Bisiklet Meclisi Sözcüsü Kadir İspirli şöyle konuştu:

“Üniversite Çalışma Grubu tarafından Ankara'da Üniversiteli Ortak Bisiklet Turu organize ettik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Bisiklet Etkinliği kadın dayanışmasına dönüştü ve yurt genelinde ilgi gördü, ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı Bisiklet Turu ve 13 Eylül 2020 tarihinde “Son Kale Sakarya” sloganı ile Ankara Kalesinden Polatlı Dua Tepeye pedal çevirdik. 19 Eylül 2020 Ankara'dan Çanakkale'ye Şehit ve Gazileri Anma Bisiklet Turu düzenledik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Bisiklet Turları ile önemli günlerin farkındalığını artırmaya çalıştık. Bu süreçte bizlerin sesini duyan, taleplerimize sırt çevirmeyen ve ‘ortak akıl' anlayışıyla bizi proje masasına oturtan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Sayın Halil İbrahim Yılmaz'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. ”