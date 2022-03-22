Bisikletleriyle İran'a giden Alman çift, Beypazarı'na ulaştı

Alman çift Anja ve Christian Kieselmayer, bisikletleriyle çıktıkları yolculuklarında Beypazarı'na ulaştı.

Ankara'nın tarihi Beypazarı ilçesine ulaşan Kieselmayer çifti, İstanbul istikametinden geldiklerini, güzergah boyu yol üzerinde bulunan köy ve şehirlere uğrayarak İran'a kadar pedal çevireceklerini belirtti.

Beypazarı'na gelerek mola veren seyyah çift, çevreyi gezdikten sonra ilçenin tarihi dokusuna hayran kaldıklarını aktardı. Tarihi sokakları ve Suluhan Nasuh Paşa Kervansarayını gezen çift, "Burası kısaca muhteşem ve insanlar çok sıcakkanlı" dedi.

İki çocuklarını Almanya'da bırakıp bisiklet turuna çıkan çiftin yolculuklarını İran'ın İsfahan şehrine vardıklarında sonlandıracakları öğrenildi.