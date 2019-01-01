Bıyıklarını “Cumhur İttifakı bıyığı” olarak notere tasdik ettirdi

Bıyıklarının ortasını kesip, kenarlarını bırakan AK Parti'den Osmancık Belediye Başkan aday adayı Muhitdin Geçgin, "Cumhur İttifakı bıyığı” olarak notere tasdik ettirdi.

AK Parti Ankara aday tanıtım programına katılan Osmancık Belediye Başkan aday adayı Muhitdin Geçgin, farklı bıyıkları ile dikkat çekti. 4 yıldır Cumhur İttifakı'na gönülden inandığını söyleyen Muhitdin Geçgin, “Ortası AK Parti, kenarı MHP, yani Cumhur İttifakı bıyığı. Ben bu bıyığı notere tasdik ettirdim. İnandığım bu dava dolayısıyla böyle bir bıyık bıraktım. Bu bıyığın başkası tarafından bırakılmasını istemiyorum, bırakılsa da benim haberim olsun” dedi.

Muhitdin Geçgin, bıyıklarının gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.