“Bizim Yunus” Albümü, Mamak'ta sevenleriyle buluşacak

Anadolu'nun güçlü sesi, Sanatçı Uğur Işılak, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin şiirlerinden 9 tanesini bestelediği “Bizim Yunus” adlı albümün tanıtımını Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Gala Gecesi'yle gerçekleştirecek. 2021 Yılı'nın UNESCO tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edilmesiyle, Mamak Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek Gala Gecesi'nde, Yunus Emre Mamak'ta anılacak. Projeye gönülden inanarak, Mamak Belediyesi olarak, Bizim Yunus albümüne verdikleri destekten dolayı mutlu olduklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kardeşim, hemşehrim, Halk Ozanımız Sayın Uğur Işılak'ın engin şiir ve müzik tecrübesi sayesinde gerçekleşen proje, Yunus Emre'nin en seçkin şiirlerinin bestelenmesiyle geniş kitlelere hitap ediyor. 2021 yılı, hakikaten özel anlamlar içeriyor. Bu yıl vesilesiyle UNESCO'nun da tescil ettiği üzere Yunus tüm dünyanındır. Yunus demek esasında Anadolu demektir. Bizim Yunus albümüne çok inandık. Yunus'un ufkunda yürüyen evlatları olarak, onun verdiği mesajları genç nesle iletmek, vurguladığı değerleri diri tutmak için önemli bir miras bu albüm. Yunus Emre asırlar öncesinden bugüne ne güzel bir ışık tutuyor. “Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim” Yunus'un sevgi, dostluk ve kucaklayıcı diline en çok bu dönemde ihtiyacı var Dünya'nın. Sözümüz Yunus, Özümüz Yunus olmalı. Bizim Yunus albümü hem sanatçımıza hem de bizlere hayırlı olsun” dedi.

Sanatçı Uğur Işılak, 20. Albümü ile sevenleriyle buluşacak

Uğur Işılak'ın notaya döktüğü “İlim İlim Bilmektir, Yemen Ellerinde, Can İle Baştan Geçer, Canlar Ölesi Değil, Severim Ben Seni, Meydan Benimdir, Aşık mıdır, Bir Göçtü Kervan, Sükut ile (Şiir)” isimlerinden oluşan 10 şiir ve Işılak'a ait özgün eserler ‘Bizim Yunus' adlı albümde toplandı. Sesi olduğu kadar efendi kişiliği ile de kitlelerin sevilen ismi olan ünlü Halk Ozanı Işılak, 9.kültürel albümü ve kariyerindeki 20. Albümü olan” Bizim Yunus” ile 15 Aralık Çarşamba günü, saat 19.00'da, Mamak'ta sevenlerinin karşısına çıkacak. Gecede ünlü şarkıcı Uğur Işılak, salonu dolduran binlerce davetli için albümdeki eserleri seslendirecek. Albüm, Gala Gecesi'nin ardından dijital platformlarda yayınlanacak.

“O” Bizim Yunusumuz

Projenin önemine inanarak, albüme katkı sunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye teşekkür eden sanatçı Işılak, “Öncelikle kültürümüze gösterdiği ilgi ve hassasiyetten dolayı Mamak Belediyesi'ne ve kıymetli başkanımız Murat Köse'ye teşekkür ediyoruz. Kültürel mirasımız, yöneticilerimiz tarafından ne kadar dikkate alınırsa medeniyet yolculuğumuz o nispette anlamlı hale gelecektir. O bizim Yunusumuz diyerek yaptığımız “Yunus Emre” albüm çalışması, inşallah muhabbetimizi ziyadeleştirerek, hangi fikirde olursak olalım, bizi ortak paydada buluştursun diye temenni ediyoruz” dedi. Bizim Yunus albümü ile amaçlarının yeni nesile eşsiz bir mirası hediye bırakmak olduğunu vurgulayan ünlü sanatçı, “Amacımız “Bizim Yunus” albümüyle, Yunus Emre'nin birbirinden güzel şiirlerini notalarla buluşturarak edebi değer olarak hem kendi dönemine hem de günümüze damgasını vurmuş Yunus şiirleriyle yeni nesile eşsiz bir miras hediye etmektir. Malûm olduğu üzere bugüne değin, Yunus Emre'nin şiirleri, ilahi ve klasik Türk mûsikîsi formlarında bestelene gelmiştir. Bu şiirleri Türkiye'de ilk defa, Anadolu'nun en kadim avazı olan ozanlık geleneğiyle birleştirip ozanca bir üslupla bestelemek ve icra etmek de bize nasip oldu. Böylece derlediğimiz Yunus Emre şiirlerini, kadim kültürümüzün en köklü sazı olan kopuz ve bağlamanın tınısıyla yoğurup, Türk toplumunun aşina olduğu müzikal anlatımla buluşturduk. Malûm olduğu üzere bugüne değin, Yunus Emre'nin şiirleri, ilahi ve klasik Türk mûsikîsi formlarında bestelene gelmiştir. Bu şiirleri Türkiye'de ilk defa, Anadolu'nun en kadim avazı olan ozanlık geleneği ile birleştirip ozanca bir üslupla bestelemek ve icra etmek de bize nasip oldu. Mamak Belediyesi'nin katkılarıyla, 15 Aralık'ta, Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapacağımız “Yunus Emre” konser etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.