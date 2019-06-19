BM'den HAK-İŞ'in mektubuna cevap

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan'ın 17 Mayıs'ta İsrail hapishanelerindeki masum Filistinli mahkumlara karşı uygulanan insanlık dışı muamelelere dikkat çekmek ve mahkumiyetlere son verilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antnio Guterres'e yazdığı mektuba BM'den cevap geldi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan'a İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumları gündeme getirmesi dolayısıyla teşekkür ile başlanan BM mektubunda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin tutuklular konusunda İsrail'e yükümlülüklerini hatırlattığı ve hatırlatmaya devam edeceği ifade edildi. BM Genel Sekreteri Antnio Guterres adına BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofis sorumlusu Peggy Hicks imzasıyla gönderilen cevap mektubunda, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanlığı sıfatı kabul edildi. BM tarafından gönderilen mektupta şunlar kaydedildi:

“Sayın Mahmut Arslan, 17 Mayıs 2019 tarihinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlarla ilgili mektubunuz için teşekkür ederim. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yıllardır tutuklulara yapılan muameleyi yakından takip etmektedir. İHYK'nın (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği), İnsan Hakları Konseyi kararları S-9/1 ve S-12/1'e uygun olarak İnsan Hakları Konseyine vermiş periyodik raporlar, devamlı olarak yapılan kötü muamele ve işkence iddiaları dâhil, Filistinli tutuklulara gösterilen muamele ile alakalı endişesini konu almaktadır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bilhassa tutuklular hususunda uluslararası insan hakları ve uluslararası insan hukuku yükümlülüklerini yerine getirmesi için İsrail'e sorumluluklarını/yükümlülüklerini hatırlatmıştır ve hatırlatmaya da devam edecektir."

Arslan, 17 Mayıs tarihinde İsrail hapishanelerindeki masum Filistinli mahkumlara karşı uygulanan insanlık dışı muamelelere dikkat çekmek ve mahkumiyetlere son verilmesi için BM Genel Sekreteri Antnio Guterres'e bir mektup yazmıştı. Arslan mektubunda, “İsrail Devleti, hapishanelerinde tutuklu bulunan kadın ve çocuklar bir an evvel serbest bırakmalı ve mahkumlara yapmış olduğu insanlık dışı muamelelere son vermelidir. HAK-İŞ Konfederasyonu ve başkanlığını yürüttüğüm Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği olarak bütün dünyayı İsrail'in bu zulmünü kınamaya ve beraber hareket etmeye ve mahkumların serbest bırakılması için baskı yapmaya davet ediyoruz. BM Genel Sekreteri olarak İsrail Hükümeti'nin Filistin'de yaptığı hukuksuz ve gayri insani saldırganlığı durdurmaya, masum Filistinli mahkumları serbest bıraktırmaya ve baskılarını sonlandırmaya yönelik gücünüzü kullanma talebimizi sunarız” ifadelerine yer vermişti.