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Bodrum Küdür Yarımadası'ndaki iskele ve işletmeler yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum Küdür Yarımadası’nın koruma statüsü arttırılarak “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edilmesiyle birlikte bölgedeki plaj işletmeleri ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum Küdür Yarımadası'nın koruma statüsü arttırılarak “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edilmesiyle birlikte bölgedeki plaj işletmeleri ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdiklerini duyurdu.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin her noktasında havadan, denizden ve karadan olmak üzere denetimler gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek, imara aykırı, doğal güzellikleri bozan yapıların tespit ve yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurguladı. Kurum, “Son olarak dünyada nadir türlerden biri sayılan Akdeniz foklarının evi Bodrum Küdür Yarımadası'nın koruma statüsü arttırılarak Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilmesiyle birlikte buradaki plaj işletmeleri ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdik. Yerel yönetimlerimizden beklentimiz, başta korunan alanlarımız olmak üzere imara aykırı yapılarla ilgili gerekli idari işlemi kararlılıkla yapmaları. Kaçak yapıyla mücadeleyi belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz. Doğal güzelliklerimizi geleceğe en güzel haliyle bırakacağız” dedi.

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