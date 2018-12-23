Bölücü örgüt hırsızlığa zorluyor

Kirli yüzü tamamen ortaya dökülmüş olan kanlı terör örgütü eleman temin edemediği gibi finansman sıkıntısı da yaşıyor. Kaçtığı, saklandığı her delikte izlendiği, sürekli zayiat verdiği, katılımın son derece düştüğü ve kaçışların hızlandığı örgüte artık kimse destek olmuyor. Örgütün bu nedenle hırsızlık faaliyetlerini artırması, yakalanan teröristlerin ifadelerine de yansıdı. Bölücü örgütün Mardin'deki gençlik yapılanmasının sözde liderlerinden A.Y. ile M.Ş.Y. adlı teröristler, örgüte finansman sağlamak için evlere girerek çeşitli ziynet eşyası çaldıklarını itiraf etti. Bu tip hırsızlık vakaları ile sıkça karşılaşıldığı, gençlerin kanını, canını emen, namuslarına göz diken kalleşlerin insanların malına, parasına da göz diktiği ortaya çıktı.