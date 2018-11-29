Bölücü terör örgütünün elebaşlarının sapık yüzü

Bölücü terör örgütünün elebaşlarının, kadın teröristlere tecavüz ettikleri ve cinsel saldırıda bulundukları ifadelerde yer aldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerine teslim olan "Cudi" kod adlı terörist, ifadesinde, bölücü terör örgütünün elebaşılarının emri altında bulunan kadın teröristlere tecavüz ve cinsel saldırıda bulunduklarını, bu teröristlerin sorumlu düzeyde olduklarından herhangi bir ceza almadıklarını ve bu tarz olayların örgüt içinde üzerinin kapatıldığını anlattı.

Katil ve sapık elebaşlarına kural yok

"Dilgeş" kod adlı terörist, güvenlik güçlerine verdiği ifadesinde, örgüt içinde yer alan elebaşılarının keyif içinde yaşadığını, onlar için kural olmadığını, yeni katılan kadın örgüt mensuplarını cinsel ilişkiye girmeye zorladıklarını, kendisinin buna birkaç defa şahit olduğunu fakat şikayet etmeye çekindiğini, Suriye'deki üst düzey sorumluların örgütün parasını istediği gibi kullandıklarını, yeni cep telefonları ve kıyafetler aldıklarını, kendilerinden başka kimseyi düşünmediklerini ifade ettiği öğrenildi.

Kadın teröristlere cinsel istismar

Güvenlik güçlerine teslim olan "Sorej Zafir" kod adlı terörist ise örgüt içindeki elebaşlarının kadın teröristlere cinsel istismarda bulunduklarını, örgüt içinde bunu engelleyecek herhangi bir gücün olmadığını, gücü yeten erkek teröristlerin kadın örgüt mensuplarına istediği her türlü istismarı yaptıklarını aktardı. İstismara birçok kez maruz kaldığını bildiren "Beritan" ve "Hevin" kod adlı iki kadın teröristin bu duruma daha fazla dayanamayarak örgütten kaçtığı, kendisinin de yaşadıklarından ve gördüklerinden tiksinti duyarak kaçıp teslim olduğu kaydedildi.