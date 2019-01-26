İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bora Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi imzalandı

BORA füze sistemlerinin etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla faal durumda kalması ihtiyacını karşılayacak BORA Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi SSB ile ROKETSAN arasında imzalandı.


BORA Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi Savunma Sanayii Başkanlığı ile ROKETSAN arasında imzalandı. SSB'de düzenlenen imza törenine Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve ROKETSAN temsilcileri katıldı.


Proje, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde yer alan BORA füze sistemlerinin etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla faal durumda kalması ihtiyacını karşılayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.