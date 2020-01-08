Bornova Koleji öğrencileri Afrika'da susuzluğa umut oldu

Türk Diyanet Vakfı (TDV) İzmir Bornova Koleji öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklar ve düzenledikleri hayır çarşısından elde ettikleri gelirle Afrika'da su kuyusu açtırdı.

Maddi zorluklar ve fiziki şartlar nedeniyle su sıkıntısı çeken Batı Afrika ülkesi Togo Cumhuriyeti'nin başkenti Lome'ye 650 kilometre uzaklıktaki Ayaba köyünde açılan su kuyusu ve vakıf çeşmesi, uzun yıllar bölge halkının temiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Bornova Koleji Kampüs Müdür Vekili Hasan Tay, yaklaşık iki yıl önce Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında temiz içme suyu bulma sıkıntısı yaşayan insanlara bir nebze de olsa yardımcı olabilmek adına okul genelinde “Yaşama Sen de Destek Ol” sloganıyla kampanya başlattıklarını belirtti. Öncelikle öğrencilere Afrika'daki insanların ne kadar zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini anlatan sunumlar, bilgilendirme toplantıları yaptıklarını dile getiren Tay, öğrencilerin duyduklarından ve gördüklerinden çok etkilendiklerini vurguladı. Öğrencilerin aileleriyle birlikte projeyi sahiplendiğini ifade eden Tay, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimiz bizim anlattıklarımızı aileleriyle ve çevrelerindeki insanlarla paylaştılar. Aileleri de projemize destek verdi. Kumbaralarında biriktirdikleri paraları su kuyusu açılması için bağışlayan öğrencilerimiz aynı zamanda aileleri ve okul personelinin de desteğiyle hayır çarşısı etkinliği düzenleyip hayırseverlerden yardım toplayarak projeye katkı sağladılar. İki yıl sonunda damlaya damlaya göl oldu ve 66 bin 600 lira gibi büyük bir meblağ topladık. Öğrencilerimizle birlikte topladığımız bu miktarı Türkiye Diyanet Vakfına Afrika'da su kuyusu açılması için bağışladık. Bu sayede binlerce kilometre uzakta yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattık. Projenin yürütülmesinde emeği geçen başta Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere tüm idareci, öğretmen, veli ve öğrencilerimize destekleri için teşekkür ederiz.”

90 metre derinliğe sahip, güneş enerjisi ile çalışan su kuyusu ve vakıf çeşmesi uzun yıllar bölge halkına hizmet verecek.