Boş anından yararlandığı kuyumcunun vitrinindeki bileziği çalıp kaçan hırsız kamerada

Kısa sürede yakalanan zanlının o anları ise kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

Olay, Keçiören'deki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Gedik'e ait olan dükkana gelen O.K. (37) gözüne kestirdiği bileziğin vitrinden çıkarılmasını istedi. Masanın üzerinde duran bileziği fotoğraf çekme yalanıyla Gedik'ten alan O.K. bir anlık boşluktan yararlanarak aldığı bilezikle birlikte dükkandan çıkarak kaçmaya başladı. O.K.'nin peşine koşan Gedik ise bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Bir süre kaçtıktan sonra civardaki motokuryeler tarafından yakalanan O.K. polis ekiplerine teslim edildi. Piyasa değeri 16 bin lira olan bilezik ise sahibi Mehmet Gedik'e iade edildi. Yaşanan o anlar ise kuyumcu dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. O.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

“Kaptığı gibi çıktı gitti”

Hırsızlık yapan şahsa verdiği fiyatlardan dolayı inandığını söyleyen kuyumcu Mehmet Gedik, “Malımı aldı gitti. Daha önce iki kere geldi. En sonunda kapkaç yapıp gitti. Buraya geldiğinde önce fiyatları sordu. Kendi verdiği fiyatlar düzgündü, kafadan atmadığı belliydi. Ben de ona inandım. Gösterdiğim bileziği, ‘Telefonla çekeyim' dedi. Kaptığı gibi çıktı gitti. Peşine koştum ama maalesef başarısız oldum. Motokuryeler yakaladı. Bilezik geri geldi. Çaldığı bileziğin fiyatı 16 bin lira. Kendisi yakalandı. Tanımıyordum kendisini. Bana geldi, '18 gram bileziğe ihtiyacım var' dedi. Ben de, peşin mi alacaksın, yoksa kartla mı? diye sordum. ‘Kartla alacağım' dedi. Ben de kart kullanmıyoruz dedim. Bir buçuk saat sonra geri geldi. ‘Peşin alacağım' dedi. ‘Resmini çekebilir miyim' dedi. Çek dedikten sonra bileziği aldı kaçtı. Yakalanıp ekip arabasına bindikten sonra bana ‘Hakkını helal et' dedi. Ben de hangi haktan bahsediyorsun sen dedim” diye konuştu.