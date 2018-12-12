Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da kutlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle katıldığı resepsiyonda, Fırat'ın doğusu dahil Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru olmasına izin verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Büyükelçi Bakir Sadoviç'in ev sahipliğinde Ankara resepsiyon düzenlendi. Programa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, askeri ve diplomatik temsilciler katıldı.

Bakan Akar, programdaki konuşmasında Bosna Hersek'le olan iyi ilişkilere değinerek Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutladığını aktardı. Teröristlerin eğitilip donatılmasının kabul edilemeyeceğini ifade eden Akar, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan tüm haklarının karada, denizde, havada bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı azim ve kararlılıkta korunmaya devam edileceğini, Fırat'ın doğusu dahil Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru olmasına izin verilmesinin, göz yumulmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Büyükelçi Sadoviç, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin özverili ve gayretli çalışmalarıyla ülkenin, dünyada krizlerin olduğu çeşitli bölgelerde barışı koruma operasyonlarında yükümlülük verilen güvenilir bir ortak haline geldiğini aktardı.