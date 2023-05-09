Bosna Hersek'te “10. Çocuk Şenliği”nde binlerce çocuğun Türkçe şarkıları yankılandı

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Bosna Hersek'in dört bir yanında Türkçe öğrenen 5 binden fazla Bosna Hersekli çocuk, Zenica şehrinde düzenlenen “10. Çocuk Şenliği”nde bir araya geldi. Türkiye ve Bosna Hersek'in millî marşlarının okunmasıyla başlayan programda, T.C. Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Kutalmış Yalçın ve Zenica Büyükşehir Belediye Başkanı Fuad Kasumovic tarafından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Türkçe sevgisi, binlerce Bosna Hersekli çocuğu bir araya getirdi

Protokol konuşmalarının ardından Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünün yıl içinde düzenlediği resim, maket ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Enstitünün proje kapsamında düzenlediği şarkı yarışmalarında dereceye giren öğrenciler “Çocuklar Gibi”, “Sultanım”, “Yane Yane” gibi Türkçe ve Boşnakça şarkılar seslendirdi.

Selçuklu Belediyesinin organizasyonuyla Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde zarar gören bazı çocuklar da şenliğe katılarak Bosna Hersekli çocuklarla birlikte “Hayat Bayram Olsa” şarkısını söyledi. Çocuk Şenliği'nde Bosna Hersekli Sanatçı Amel Curic sahne aldı. Çocuk Şenliği etkinliği, 10. yıla olarak özel hazırlanan pastanın kesilmesiyle sona erdi.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mehmet Akif Yaman, etkinliği coşkulu bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Bosna Hersek'te geleneksel olarak düzenlediğimiz Çocuk Şenliği etkinliğimizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 10. kez gerçekleştiriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkulu bir şekilde gerçekleştirdiğimiz etkinlikle Türkçeye gönül veren binlerce Bosna Hersekli çocuğun hafızasında Türkiye ile Türk kültürüne ilişkin kalıcı ve güzel hatıralar bıraktık” dedi.