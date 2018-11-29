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Bosna Hersek'ten gelen STK'lar Başkan Çetin'i ziyaret etti

Bosna Hersek’ten gelen sivil topluk kuruluşlarının temsilcileri Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i makamında ziyaret etti.

Bosna Hersek'ten gelen sivil topluk kuruluşlarının temsilcileri Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i makamında ziyaret etti.


Bosna Hersek Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma ve Eğitim Derneği Başkanı Mevlüt Özdemir ile birlikte çok sayıda STK temsilcisi Pursaklar'da Başkan Selçuk Çetin ile bir araya geldi. Aralarında Saraybosna'dan belediye başkanları, akademisyenler, sanatçılar, STK temsilcilerinin de olduğu 48 kişi Pursaklar Belediyesi Tebessüm Konağında Başkan Selçuk Çetin'in misafiri oldu. Misafirlerini makamında ağırlayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek ilçedeki belediyecilik çalışmaları hakkında misafirlerini bilgilendirdi. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan görüşmenin sonunda Balkanlardan gelen misafirler Başkan Çetin'e plaket ve ülkelerini temsil eden hediyeleri takdim etti.

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