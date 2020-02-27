Bozalar, salepler Mamak Belediyesinden

Eski mahalle kültürünü yaşatmak ve örf ve adetleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Aşık Veysel Mahallesi'nde gece yarısı boza ikram etti. Servis yapan personeller tarafından da sıkça kullanılan 'boza' seslenişi canlandırıldı.

Kış aylarının vazgeçilmez tatlarından boza ikramı ile eski gelenekleri yaşatmak istediklerinin altını çizen Başkan Köse, “Soğuk kış günlerinde sıcak sohbetleriniz eksik olmasın” dedi.

Bir Türk geleneksel içeceği olan bozayı keyifle içen vatandaşlar, “Belediyemizin ikramı bizi sevindirdi. Özellikle de bozanın tercih edilmesinden daha çok mutlu olduk. Belediye başkanımıza eski kültürleri yaşatan bu güzel hizmet için teşekkür ediyoruz" dedi.