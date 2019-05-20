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Bozdağ, İstanbul'daki Yozgatlılar'la buluştu

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, 23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde İstanbul’da yaşayan Yozgatlı hemşehrileri ile biraraya geldi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde İstanbul'da yaşayan Yozgatlı hemşehrileri ile biraraya geldi.


Bozdağ, Yozgat Sorgun Ahmetfakılılar Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılarak hemşehrileri ile buluştu. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada Yozgat'ın sadece Yozgat'tan ibaret olmadığını, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde ve yurtdışında binlerce Yozgat'lının yaşadığını belirtti.


Bozdağ,Üsküdar Belediyesi tarafından Valide Sultan Gemisinde verilen halk iftarına ve Bağlarbaşı Kongre Merkezinde düzenlenen gençlik iftarına katıldı. Bozdağ ile birlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de iftar programlarına iştirak etti.

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