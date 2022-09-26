Bozkırın Tezenesi'ne vefa gecesi

Kahramankazan Belediyesi, “Bozkırın Tezenesi” olarakta bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının 10'uncu yılında sanatçının anısına gece düzenledi.

Kahramankazan Belediyesi, topluma mal olmuş sanatçılara vefa göstergesi olarak yaptığı programların sonuncusunu vefatının 10'uncu yıl dönümünde halk ozanı Neşet Ertaş anısına düzenledi. ‘Neşet Ertaş'a Vefa' gecesinde sahne alan ünlü ses sanatçıları Gülşen Kutlu ve İsmail Altunsaray, seslendirdikleri birbirinden güzel Neşet Ertaş türküleriyle konukları hem hüzünlendirdi hem de neşelendirdi. Havanın soğuk olmasından dolayı kapalı alanda yapılan program gece geç saatlere kadar devam etti.

Programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, ‘Neşet Ertaş'a vefa' gecesinin Kahramankazan Belediyesi'nin en önemli kültürel ve sosyal faaliyetlerden birisi olduğunu belirterek, “Neşet Ertaş bizim için sıradan bir bestekar, türkücü değil. O Türkmen ve Ahilik geleneğinin en önemli ozanlardan biri. Türk geleneğini ve halk kültürünü yaşatan, bu uğurda ömrünü feda etmiş, bizlere sanatsal ve sosyal katkılarda bulunmuş değerli bir ozanımız. Bugün burada bu etkinlikle onu hem anmış oluyoruz hem de geleneksel değerlerimizi, halk kültürü ve halk ozanlığı geleneğimizi yaşatmış olmayı diliyorum” dedi.