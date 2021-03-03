Boztepe ve Bademlidere'ye imar müjdesi

Meclis, iki mahallenin imar planı değişikliğini oy birliğiyle onayladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, seçimlerden önce verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, “26 yıldır imar bekleyen Boztepe ve Bademlidere mahallesi sakini komşularımıza imar müjdesini vermekten mutluluk duyuyorum. Belediye meclisimiz oy birliği ile imar planı değişikliğini onaylamıştır. Hayırlı olsun” dedi.

Meclis kararıyla mevcut yapılaşma sorunlarını gidermek, bölge halkına günümüz koşullarına uygun barınma hakkını iade etmek, daha sağlıklı ve yaşanabilir çevre oluşturmak amaçlanıyor. Plan değişikliği, sosyal donatı alanları, yeşil alanları ve yapı nizamları ile Boztepe ve Bademlidere mahallelerini Çankaya ilçesine yakışan çağdaş bir yaşam alanı haline getirmek için yapılaşma koşullarını yeniden belirliyor.