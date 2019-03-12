Breakdansçıların nefes kesen kapışmasına son üç gün

Dünyanın en prestijli breakdans yarışması Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara'da düzenlenecek.

Global arenada en prestijli breakdans yarışmalarından biri olarak anılan Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara'da gerçekleşecek. Bu yıl itibariyle b-boyların yanı sıra kadın break dansçıların yani b-girllerin de dahil olduğu yarışma 15-16 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

Dans sırası seyircide olacak

Yarışmanın ardından saat 19.15'ten itibaren kapılarını açacak olan Red Bull BC One Afterparty'de; yayınladığı Kafa10 ve Saldır Saldır şarkıları ile takipçilerini sevindiren Anıl Piyancı, rap müziğin genç ve yetenekli ismi Baneva, geçen sene yayınladığı XX albümüyle müziğini geniş kitlelere duyuran Xir ve DJ Big Poppa sahnede olacak.