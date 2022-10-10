Brunei'de bilim dili Türkçe oluyor

Türkiye Cumhuriyeti Bandar Seri Begawan Büyükelçiliği ve Kuala Lumpur Yunus Emre Türk Kültür Merkezi iş birliğiyle ilk kez Brunei'de Büyükelçilik yerleşkesinde yüz yüze gerçekleştirilen Türkçe kurslarının ardından Sultan Şerif Ali İslam Üniversitesi (UNISSA) bünyesinde akademisyenlere yönelik yüz yüze Türkçe kursları düzenlendi.

Bandar Seri Begawan Büyükelçiliğinin öncülüğünde, Kuala Lumpur Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Sultan Şerif Ali İslam Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreninde Bandar Seri Begawan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy ve Sultan Şerif Ali İslam Üniversitesi Rektörü Dr. Hj Norarfan hazır bulundu.

Bandar Seri Begawan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy Brunei'de yüz yüze gerçekleştirilmeye başlayan Türkçe kurslarına ilişkin “UNISSA Üniversitesi, Brunei Darüsselam'da Türkçe kursları düzenlenmesine yönelik istek ve talepte bulunan ilk üniversite oldu. Bu vesileyle Üniversitenin, Türkçe kurslarının düzenlenebilmesi adına sınıf tahsis etme taleplerini büyük bir memnuniyetle kabul ettik. Bu minvalde, diğer üniversitelerle bünyelerinde Türkçe kursları düzenlenebilmesi adına mekan tahsis ettikleri takdirde benzer iş birliklerine hazırız” ifadelerini kullandı.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında Enstitünün uzman kadrosu tarafından hazırlanan ve zengin içeriklerden oluşan öğretim setleri ve materyallerle gerçekleştirilen Türkçe kursları, 6 ay boyunca devam edecek.

Türkçe Asya kıtasında yaygınlaşıyor

Kuala Lumpur Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Endonezya, Filipinler, Kamboçya, Myanmar, Tayland ve Vietnam olmak üzere Asya kıtasında kültür merkezlerinin bulunmadığı ülkelerde düzenlediği çevrim içi Türkçe kurslarını fiziki ortama taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yunus Emre Enstitüsü, dünya çapında Türkçe öğretimi alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerle Türkiye ile kalıcı bağlar kuran ve Türkiye'ye dost insan sayısını günbegün katlayarak artırıyor.