BTK, Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması düzenledi

2004 yılından itibaren her yıl Şubat ayında yaklaşık 150 ülkede kutlanan “Güvenli İnternet Günü” 2007 yılından itibaren ülkemizde de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) öncülüğünde birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kutlanıyor. Öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği kutlamalara her geçen yıl ilgi artıyor.

Güvenli İnternet Günü kutlamaları kapsamında öğrenci ve öğretmenlere yönelik hazırlanan çeşitli atölye çalışmaları, yarışmalar ve eğitimlerde internetin ve teknolojinin bilinçli kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. 11 Şubat 2020 tarihinde yapılacak kutlamalarda, eğitimler ve atölye çalışmalarının yanı sıra Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi'nin 2. çağrısı olan “Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması” ödülleri de sahiplerini bulacak.

BTK'nın farkındalığa yönelik yeni projesi: “Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi”

Açık kaynak felsefesinin ve yaklaşımlarının hızla yaygınlaşmaya başladığı dünyamızda, bu felsefenin toplumların gelişmesine, kültürün yaygınlaşmasına, paylaşımların artmasına, bilinç ve farkındalığın yükselmesine büyük katkılar sağladığı biliniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli İnternet Merkezi tarafından bu yaklaşımın Türkiye'de de gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla 2019 yılının son çeyreğinde “Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi” başlatıldı.

Bunun yanı sıra "Dijital Okur-Yazarlık" konusunda zengin içerik üretmek, yapılan çalışmaların yayılmasına ve yaygınlaştırılmasına destek olmak, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak, literatüre katkıda bulunmak amacıyla içerisinde birçok akademisyen ve araştırmacının da olduğu projenin ilk çağrısı olarak “Dijital Okur-Yazarlık Kitabı yazım çalışmalarına başlandı. Bu projenin ikinci çağrısı olarak; Bilgi teknolojileri ve İnternetin bilinçli güvenli etkin kullanılmasına yönelik kamuoyu ve toplumda farkındalık oluşturmak amacı ile “Güvenli İnternet" temasıyla üniversite öğrencilerine yönelik kısa film ve kamu spotu; lise öğrencilerine yönelik ise kısa film yarışması düzenlenecek.

Güvenli İnternet Günü Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli İnternet Merkezi, Erişim Sağlayıcıları Birliği ve Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği birlikteliğinde düzenlenecek ve Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi'nin 2. çağrısı olan “Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması” lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olacak. Siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, internette kişisel verilerin korunması, güvenli internet kullanımı ve internette pozitif içerik üretimi gibi birçok konunun ele alındığı yarışmanın teması; “Güvenli İnternet” olarak belirlendi. Bu tema çerçevesinde lise öğrencileri kısa filmler, üniversite öğrencileri ise kısa film yarışmasının yanı sıra aynı zamanda kamu spotları hazırlayarak da yarışmaya katılabilecek.

Öğrencilere eğitim bursu verilecek;

Düzenlenecek yarışma kapsamında öğrencilere verilecek ödüller ise şöyle; Lise öğrencileri için kısa film yarışmasında; “Birinciye 8 bin lira, İkinciye 4 bin lira, Üçüncüye 2 bin lira; Üniversite öğrencileri için kısa film veya kamu spotu yarışmalarında; Birinciye 10 bin lira, İkinciye 5 bin lira, Üçüncüye 3 bin lira değerlerinde eğitim bursu verilecek.

Son gün 10 Ocak 2020

Yarışmaya başvuru yapmak isteyen öğrenciler için başvurular 10 Ocak 2020 saat 17.00 ‘ye kadar www.gig.org.tr web sayfasından çevrimiçi olarak yapılabilecek. Yarışma hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler için BTK Güvenli İnternet Günü web sitesini (www.gig.org.tr) ziyaret edebilecek.