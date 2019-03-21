BTP adayı Pak'tan Türk-İş'e ziyaret

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Pak, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. BTP'nin işsizlik için çözüm önerilerin anlatan Pak, asgari ücretin 5 bin TL olmasının şart olduğunu söyledi.

BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Mustafa Pak ve beraberindeki heyet, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Türk-İş Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay tarafından sıcak bir şekilde karşılanan BTP heyeti, işçilere yönelik projelerini açıkladı. Milyonlarca işçinin temsilciliğini yapan sendika genel merkezinde BTP adayı Mustafa Pak şu açıklamalarda bulundu:

“Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş beyefendinin dünyaya mal olmuş ‘Milli Ekonomi Modeli'nin hayata geçmesi ile asgari ücret 5 bin TL olacak ve her Türk vatandaşı bin TL vatandaşlık maaşı alacak. Türkiye'de işsizlik sona erecek ve gelir dağılımında adalet temin edilecek. Sürekli büyüme sağlanacak.”

Pak, 5 bin TL asgari ücretin işverenin sırtına yüklenmeden, büyük bölümünün sınırsız kaynaklara sahip devlet tarafından verileceğini söyledi. Pak, milyonlarca çalışanın ve ailelerinin geçim sıkıntısının bu modelle sona ereceğini ifade ederek, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a Prof. Dr. Haydar Baş'ın "Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet Milli Devlet" eserini hediye etti.

“Evleri değil, şehri ısıtacağız”

Ankara halkının hane bütçelerini rahatlatacak ve kış aylarında sert iklime sahip ilin ısınmasına yönelik projesinden bahseden Pak, “Belediye başkanlığımız döneminde evleri değil şehri ısıtacağız. Ülkemizde ve ilimizde mesken ve kapalı alan ısıtmaları maalesef en maliyetli yöntemle yapılıyor. Halbuki bölgesel ve şehir ısıtma sistemleri ile hem ısınma maliyetini düşürürüz hem de sağlayacağımız hava temizliği ile şehrimize rahat nefes aldırırız. Ankara'da şehir ısıtma merkezleri kuracağız, konutlara, iş yerlerine ve fabrikalara sıcak su, kızgın buhar veya akışkanlarla ısı göndererek herkesin kullandığı kadar fatura ödemesini sağlayacağız. Bu proje soğuk iklim yaşayan gelişmiş ülkelerde kullanılan çağdaş bir yöntemdir. Bu yöntemle hem yakıt tasarrufu sağlanacak hem de ısınma konforu artırılacak. Düşük maliyetle doyasıya ısınma imkanı temin edilecek. Bu projemiz kapsamında elimizde var olan jeotermal kaynakları da öncelikli olarak kullanacağız. Kızılcahamam, Ayaş, Haymana, Sey Hamamı, Çubuk Melikşah, Beypazarı, Dutlu Kapullu gibi ilimizde bulunan birçok jeotermal kaynaklar sayesinde ücretsiz ısınma kaynağını devreye koyacağız. Bu sayede toplam ısınma ihtiyacının yüzde 40'ı ücretsiz elde edilecek. Bu merkezler aynı zamanda elektrik üretilen tesisler olacak. Isıtmanın yanı sıra şehrin ve belediyenin ihtiyacı olan elektriğin bir kısmı yine ücretsiz olarak elde edilmiş olacak. Projemiz sayesinde doğalgaz faturaları yüzde 50'den fazla azalacak, hane bütçeleri derin bir nefes alacak” şeklinde konuştu.

“Emeklilik yaşı 50 olacak”

BTP Ankara adayı Mustafa Pak, Türkiye Emekliler Derneğine de ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Kazım Ergün ve yönetimi tarafından kabul edilen BTP heyeti, “Atatürk'ün Ankara'sı” vizyonunda öne çıkan projelerini ve emeklilerin problemlerini dile getirdi. Pak, BTP iktidarında en düşük emekli maaşının 5 bin TL olacağını ve emeklilik yaşının 50 olarak belirleneceğini ifade etti.