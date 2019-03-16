BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak: "Ankara Yavaş'a da, Özhaseki'ye de mahkum değil"

Mustafa Pak, ekibiyle birlikte yoğun saha çalışmalarına devam ediyor. Pak, "Sanki seçime yalnızca iki parti ve iki aday giriyor. Varsa yoksa Yavaş ve Özhaseki. Ankara Yavaş'a da, Özhaseki'ye de mahkum değil" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pak, "31 Mart'a iki haftalık bir süre kaldı. Seçim süreci hızla devam ediyor. Ancak her seçimde olduğu gibi şimdi de aynı tiyatroyu bize izletiyorlar. Sanki seçime yalnızca iki parti ve iki aday giriyor. Varsa yoksa Yavaş ve Özhaseki. Devletten aldıkları seçim yardımlarıyla, dolayısıyla aslında bizden alınan para ile Ankara'da afiş asmadıkları billboard kalmadı. Hatta afiş asılmamış bir direk veya yol ortasında bir ağaç bulmak bile oldukça zorlaştı. Medyaya bakınca durum orada da aynı, yalnız bu iki adaydan bahseden haberler ve programlar var. Peki, her yerde bu arkadaşlar var da, onlar ne yapıyor? Hangi mükemmel projelerle halkın huzurundalar. Duyan, gören yok. Haftalardır bir kayıkçı kavgasıdır gidiyor. Biz, belediye başkanlığı seçimine mi gidiyoruz, yoksa bir dedikodu programı mı yapıyoruz? Biz, bu kısır döngünün içinde değiliz ve olmayacağız. Bütün Ankaralı hemşehrilerim şunu çok iyi bilsinler ki, Ankara, Mansur Yavaş'a da Mehmet Özhaseki'ye de mahkum ve muhtaç değil" dedi.

"Ankara'da sorunlar dağ gibi"

Ankara'nın sorunlarına dikkat çekilmesi gerektiğini vurgulayan Pak, "Ankara'nın çözüm bekleyen dağ gibi yığılmış sorunları var. En merkezi yolları tarlaya dönmüş bir Başkent var bugün. Yollar eşik, deşik bir halde kimsenin umurunda değil. Yıllardan bu yana musluklardan akan su içilemiyor, bu konuda herhangi bir çalışma yok. Ankara'ya yağmur yağmaya görsün, bir sel baskını ile karşılaşmak an meselesi. Türkiye'nin önemli bir sorunu olan işsizlik Ankara'da da her geçen gün büyük bir hızla artıyor, esnaf kepenk kapatıyor, daha önce hava parası ile devredilen Kızılay, Ulus, Siteler gibi semtlerde yüzlerce kiralık boş dükkan görüyoruz. AVM'lerde de durum farklı değil. Kimse bu hususları gündem etmiyor. Belediyecilik; çiçek dikmek, kaldırım sökmekten ibaret bir şey değildir. Taşra, ilçelerin durumu daha da vahim ve üvey evlat muamelesi ile karşı karşıyalar" ifadelerini kaydetti.

"Bize Hacivat-Karagöz oyunu izletiyorlar"

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adaylarına sert eleştirilerde bulunan Pak, "Sürekli gündemde tutulan iki adaydan hiçbiri bu konuları gündem etmiyor. Hacivat-Karagöz gölge oyununu bize izletiyorlar. Bizi boş laflarla oyalayan, vakit dolduranların hiçbiri bu sorunları çözemez. Eğer öyle olsaydı zaten iktidar partisi çok uzun yıllardır bu belediyeyi idare ediyor. Şu ana kadar sorun kalmazdı. Diğer taraftan Mansur Yavaş da ortaya bir proje koyamamış ve orta alanda top çevirmekle meşgul. Ancak milletimizin gönlü ferah olsun. Onlar orta oyununa devam etsin, Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ankara için hazırladığımız ‘100 Dev Proje' ile halkımızın huzurundayız.

Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın kapitalizmi tarihe gömen Milli Ekonomi Modeli tezi bizim elimizde. Biz bu tezin ortaya koyduğu anlayışla birlikte Ankara'da uygulayacağımız belediyecilikle tüm Türkiye'ye örnek olacağız. Genel Başkanımızın milletimizi kardeş yapacak Ehl-i Beyt Külliyatı bizim elimizde, gerçek Atatürk'ü tanıdığımız Hoş Geldin Atatürk eseri bizim elimizde. Dünyaya damga vuran lider Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş bizim arkamızda. Bu nedenle bizim çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Halkımızın oyunu çantada keklik görerek, seçmenin özgür iradesine saygı duymayanların üstünü çizme vakti gelmiştir. Hazırladığımız geleceğe dönük projelerle Ankara'yı altyapıda, ulaşımda, bilimde teknolojide tarımda eğitimde, her alanda lider şehir yapacağız" dedi.