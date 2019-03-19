BTP Genel Başkanı Haydar Baş: “Bu milletin sağcısı da solcusu da Müslüman”

Ankara'da partililer ile bir araya gelen BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, “Bu milleti sağ sol diye ayırdılar. Sola dinsiz dediler. Ben çevremde birçok solcu tanıdım. Hepsi dört dörtlük Müslüman. Bu milletin sağcısı da solcusu da Müslüman” şeklinde konuştu.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın sosyal medyada kendisini takip eden ve görüşmek isteyen sevenleriyle dördüncü buluşmasını bugün akşam Ata Köşk Otel'de yapacak. Bu program vesilesiyle Ankara'da olan Baş, partililer ile bir araya geldi.

Konuşmasında Türkiye'de yaşanan ihtilafların temelindeki nedenlere açıklık getiren Haydar Baş, şunları söyledi:

"Türkiye'de senelerden beri milleti sağ ve sol diye ayırdılar. Sola dinsiz dediler. Ben çevremde birçok solcu tanıdım hepsi dört dörtlük Müslüman."

“Benim en yakın arkadaşım solcuydu”

Yaşadığı bazı olayları anlatan Prof. Dr. Baş, 1980 darbesi sonrası Nuri Aydın'la yaşadığı arkadaşlıktan da bahsetti. Baş, “1980 darbesinde beni içeri aldılar. İçeride sağdan 20 kişi, soldan 80 kişi vardı. Solun başında Nuri Aydın vardı. Bir gün abdest alırken Nuri Aydın arkama geçti, saçını düzeltiyor. ‘Hoca devrimi yapacağız hiç merak etme' dedi. Duymamazlıktan geldim. Bir daha söyledi. ‘Devrimi yapacağız. Sen Nuri Aydın mısın' diye sordum. ‘Evet' dedi. ‘Nuri, şu aynaya bakmıyor musun. Senden gavur olmaz' dedim. Bana sarıldı. ‘Senin gibi davransalar hiçbirimiz burada olmazdık' dedi. Sonra baktım Nuri, ‘Şol cennetin ırmakları' ilahisi ile beni sabah namazına uyandırıyor. ‘Nuri ne yapıyorsun' diye sordum. ‘Hocam biz de Müslümanız' dedi. Nuri Aydın halen benim en samimi arkadaşlarımdandır” dedi.

“5 vakit namazı camide kılan solcu”

Akçaabat CHP ilçe başkanı Osman Bayraktar'la ilgili bir anısını anlatan Baş, kıblenin ne tarafta olduğunu bilmeyen sağcılar olduğunu söyleyerek, “Size bir örnek daha vereyim. Akçaabat CHP ilçe başkanı vardı. Osman Bayraktar. Akçaabat içinde dükkanı vardı. Ezan okununca dükkanını kapatır camiye gider 5 vakit namazı camide kılardı. Bu adam CHP'li yani sol diye bir türlü Müslüman olamadı ama kıblenin hangi taraf olduğunu bilmeyen bazı meşhur sağcılar vardı. Dini kimseye bırakmazlardı” dedi.

“Ne sol dinsizliktir ne de sağ dindir”

Sağ ve sol kavramlarının anlaşılması için bir örnek daha veren Baş, “6. Filo Tophane'ye gelmiş, solcu gençler ABD'yi ve onun 6. Filo'sunu protesto etmek, askerlerini denize dökmek için yürüyüş yapıyorlar. Sağcılar da o gençlere engel olmak için önlerine çıktılar ve 6. Filo'ya dönerek cemaatle namaz kıldılar. Sağ ve sol kavramlarının milletimizde karşılık bulduğu dönemde, sağcı ve solcu tablosu buydu. Bir siyasi bakış açısı olan sağ ve sol kavramları Türkiye'de dindeki sağ ve sol kavramı ile aynı imiş gibi anlatıldı. Hakikatte ne sağ dini olan demek, ne de sol dinsizlik demek. Sağ ve sol siyasi duruş ile ilgili olup dinle hiç ilgisi yoktur. Bu milletin sağı da solu da imanlı ve Müslümandır” şeklinde konuştu.