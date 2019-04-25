Bu festival çok renkli

Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği Anadolu'dan Sofraya Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali ‘Yörem Fest', sunduğu lezzetli ürünleri ve tüm gün süren aktiviteleri ile tüm ziyaretçilerinin hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor.

20 Nisan'da Eryaman-Kaşmir Center'da başlayan Anadolu'dan Sofraya Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali ‘Yörem Fest' devam ediyor. Zirve Fuarcılık tarafından organize edilen ve Ankaralıların adeta akınına uğrayan festivalde ziyaretçiler en doğal ürünlere ulaşabiliyor. Ege'nin zeytini, Isparta'nın gül suyu, Afyon'un sucuğu gibi ülke genelindeki doğal ürünlerin buluştuğu festivalde üreticiden direkt olarak tüketiciye ürünlerin ulaştırılması da hesaplı alışverişin kapısını açıyor. Özellikle kahvaltılık ürünlerde uygun fiyatlar olduğuna dikkat çeken Ankaralılar, bu tip aktivitelerin sayısının artırılmasını istiyor.

Festival alanında kurulan dev sahnede birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenleniyor. Özellikle çocuklara yönelik eğlencelere yer verilen alanda animasyonlar, çeşitli yarışmalar, halk oyunları ve birçok okul etkinlikleri ile Ankaralılar hoşça vakit geçiriyor.

Zirve Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıcak, ”Ankaralıların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerden biri olan Eryaman bölgemizde böylesi bir aktiviteye imza atmak istedik. Hizmeti yerele taşıma gibi bir gayret içerisindeyiz. Bugüne kadar yaptığımız bu çalışmada da emeklerimizin karşılığını değerli Ankaralıların festivalimize gösterdiği teveccühten anlıyoruz. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Anadolu'dan Sofraya Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali ‘Yörem Fest' Pazar akşamına kadar açık kalacak. Bu arada vakit bulamayıp da festivalimizi göremeyen tüm hemşehrilerimizi de bu güzel çalışmamızı görmeye davet ediyoruz” dedi.

Girişlerin ücretsiz olduğu festival Pazar akşamına kadar devam edecek.