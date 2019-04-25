Bu merkez bilimi eğlenerek öğretiyor

Türkiye'nin ilk bilim merkezi uygulaması olan Feza Gürsey Bilim Merkezi, haftanın 7 günü ziyaretçilerine canlı anlatıcı ve rehberlerle interaktif öğrenme ortamı sunuyor. Merkezde bilim gösterileri, sergiler, bilim atölyeleri ve 52 farklı deney seti yer alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Altınpark'ta hizmet veren Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde bilim gösterileri, dinozor sergisi ve bilim atölyelerinde birçok etkinlikle gelen konuklara farklı bir deneyim yaşatılıyor. Adını matematik ve fizik dünyasına yön veren bilim adamı Prof. Dr. Feza Gürsey'den alan merkez, haftanın 7 günü farklı yaş ve meslek grubundan binlerce misafiri ücretsiz olarak ağırlıyor. Başkentli minikler kadar Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği Feza Gürsey Bilim Merkezi, gelenleri bilimin gizemli ve eğlenceli dünyasında adeta keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Öğrencilere okul dışı öğrenme ortamı sunarak eğlenceli eğitimin ilk adresi olan, özellikle de matematik, teknoloji, çevre bilimleri ve daha birçok alanla iç içe geçen bu merkez, beceri strateji ve bilimsel sorgulamanın yanı sıra eleştirel düşünme için de gerekli olan davranışları geliştirme imkanı sağlıyor.

Çocukları erken yaşta bilimle tanıştırarak, merak etmeye ve araştırmaya teşvik eden Feza Gürsey Bilim Merkezi, canlı anlatıcı ve rehberlerle interaktif bir öğrenme ortamı da sunuyor. Durgun elektrik, sıvı azot, kimyasal tepkimeler gibi birçok konuda gerçekleştirilen ve izleyenlerin de aktif bir şekilde dahil edildiği bilimsel gösteriler, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Araştırmacı miniklerin buluşma noktası olan merkezde yer alan 3D kum havuzu, sıcak hava balonu, gölge tüneli, hologram, fısıltı tabakları gibi 52 ayrı deney seti ile uygulamalı eğitim alanları yer alıyor.

Çocukların içindeki keşfetme duygularını destekleyerek, sorgulayan, araştıran, neden-sonuç ilişkisi kurarak, yaşadıkları çevreye daha duyarlı bireylerin yetişmesini için zemin hazırlayan Feza Gürsey Bilim Merkezi, yaklaşık 30 konuda gerçekleştirdiği Bilim Atölyesi ile minik ziyaretçilerine görerek, duyarak, dokunarak, hissederek öğrenebileceği keyifli bir öğrenme ortamı sunuyor. Okulların açık olduğu günlerde öğrencilerle düzenlenen Bilim Atölyeleri, hafta sonlarında ise ailelerle birlikte yapılıyor. Çocukları ile hem kaliteli hem de eğlenceli zaman geçiren aileler, bilgi ve tecrübe paylaşımını keyifli hale dönüştürüyor. Önceden kayıt yaptırmanın zorunlu olduğu Bilim Atölyeleri için Feza Gürsey Bilim Merkezi'nin Facebook ve Twitter hesabı aracılığıyla paylaşılan linkler üzerinden kayıt yapılabiliyor. Bilim Atölyelerinin ücreti 5, 10, 15 TL arasında değişirken, birçok alanda düzenlenen Bilim Atölyelerinin temaları ise şöyle:

"Su Atölyesi,

Süt Atölyesi,

Hava Atölyesi,

Karbondioksit Atölyesi,

Böcek Atölyesi,

Mozaik Atölyesi,

Solunum Atölyesi,

Robotik El Modeli,

Roket Atölyesi,

Zoetrope Atölyesi,

Fosil Kazısı Atölyesi,

Ses Atölyesi,

Mikro Dünya Atölyesi,

Diş Atölyesi,

Ay Tutulması Atölyesi,

Filografi Atölyesi,

Su Roketi Atölyesi,

Hidrolik Kepçe Atölyesi,

Ateş Roketi Atölyesi,

İlk Motorum Atölyesi,

İlk Robotum Atölyesi,

DNA İzolasyonu Atölyesi,

Galileo Teleskobu Atölyesi,

Solu-Sindir-Boşalt Atölyesi,

Hadi Fosil Yapalım Atölyesi,

Güneş Sistemi Atölyesi,

Çivi Atölyesi"

Minikler deney yapıyor

Uzman hocaların uygulamalı anlatımı eşliğinde merkezi gezen ve Bilim Atölyelerine katılan minikler ise sunulan bu ayrıcalıktan oldukça memnun. Bilim Merkezi'ni grup olarak gezen Etimesgut Şehit Sait Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ayşegül Küçük, “Burayı daha önce çok duymuştum ama hiç gelememiştim. Derslerde öğrendiğimiz teorik bilgileri uygulamalı olarak öğrenme fırsatımız oldu. Hem eğlendik, hem öğrendik” dedi.

Serhat Çiftçi adlı öğrenci, “Çok güzel bir yer burası. Görerek, deneyimleyerek öğrendiğimiz için bilgiler daha kalıcı olacak. Keşke daha önce de gelmiş olsaydım” diye konuştu.

Öğrencilerden Osman Canatan ise, “Burası ilgimi ve motivasyonumu daha da arttırdı. Çok faydalı bir merkez, mutlaka herkese gelmelerini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Feza Gürsey Bilim Merkezi, yılın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık.