Bu merkezde “engel” yok

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete giren merkeze gelen engelli bireyler, resimden sahne sanatlarına, akıl oyunlarından enstrüman kurslarına kadar birçok aktivite ile yaşama tutunuyor.

Kahramankazan Belediyesi, engelli bireylere yönelik gerçekleştirdiği projelerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Kahramankazan Belediyesi'nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete giren Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonunun sağlanmasında önemli bir yer tutuyor. İlçede yaşayan 7'den 70'e tüm engelli bireylerin ikinci evi haline gelen merkezde yapılan aktiviteler, “burada engel yok” dedirtiyor. Engelli bireylerin mutlulukları ve gösterdikleri azim ise herkese örnek oluyor.

Birçok aktivite ve atölye

Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, 7'den 70'e tüm engelli bireyler ve ailelerinin buluşma noktası oldu. Engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonunun sağlandığı merkezde, eğitim, müzik, resim, el sanatları ve sahne sanatları atölyeleri bulunuyor. Merkezde, atölye çalışmalarının yanı sıra, müzik korosu, enstrüman, ahşap boyama, mozaik taş yapımı, resim, mum ve sabun yapımı, okuma yazma, E-KPSS, görgü kuralları, akıl oyunları, tiyatro, halk dansları, sosyal yaşam becerileri, zumba, pilates ve karate de dahil olmak üzere spor alanında birçok kurs hizmet veriyor. Engelli bireyler ve ailelerine psikolojik destek de sağlanan merkez sayesinde Kahramankazan'da engeller ortadan kalkıyor.

Engeller ortadan kalkıyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm hizmetleri engelli bireylerin düşünülerek ürettiklerini söyledi. Belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerini ve engelli bireylerin de bu anlayışın en önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan Ertürk, “Engelsiz yaşam merkezimiz bu anlamda önemli hizmetler veriyor. Engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonun sağlanması anlamında ciddi katkılar sunuyor. Merkezimiz onların daha kaliteli vakit geçirmelerini, topluma kazandırılmalarını ve en önemlisi engellerinin yapabilecekleri birçok aktiviteye engel teşkil etmediğini görmelerini sağlıyor. Gönül belediyeciliği uygulamaları ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda toplumumuzun tüm kesimleri için projeler geliştiriyor, hizmetler üretiyoruz. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin ikinci evi haline gelen merkezimiz, tüm engellerin ortadan kalktığı bir buluşma noktası özelliğini taşıyor” diye konuştu.