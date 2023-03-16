İhlas Haber Ajansı

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Büfe dolabındaki içecekleri poşetine dolduran hırsız kamerada

Başkent’te büfe dolabındaki enerji içeceklerini elindeki poşete doldurarak kaçan hırsız kameralara yansıdı.

Başkent'te büfe dolabındaki enerji içeceklerini elindeki poşete doldurarak kaçan hırsız kameralara yansıdı.


Olay, dün akşam Keçiören ilçesindeki bir büfede meydana geldi. Büfe dolabının önüne gelen bir kişi, elindeki poşete enerji içeceklerini doldurduktan sonra kaçarak gözden kayboldu. Rahat tavırlarıyla ‘pes' dedirten ve 600 liralık ürün çalan hırsızın o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Hırsızı yakalamak için peşinden koştuğunu söyleyen büfe çalışanı Mehmet Bülbül, “Akşam saatleriydi. Hırsız poşeti açıp, kalabalığın olduğu anda enerji içeceklerini poşete doldurmuş. Arkasından yetişmek için koşturdum. Aldığı gibi gitti. Beni gördüğü anda durağa doğru koşup otobüse bindi. Son anda fark ettim çaldığını. Çalınan ürünlerin piyasa değeri 600 lira” dedi.

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