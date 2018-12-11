Bükreş'te kardeş kente ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Eylül ayında kardeş kent protokolü imzalanan Sektör-1 Belediyesinin bağlı olduğu Romanya'nın başkenti Bükreş'i ziyaret etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Eylül ayında kardeş kent protokolü imzalanan Romanya'nın başkenti Bükreş'e bağlı Sektör-1 Belediyesini ziyaret ederek, kentte çeşitli temaslarda bulundu. Sektör-1 Belediye Başkanı Daniel Tudorache'nin resmi davetiyle başkent Bükreş'e giden Taşdelen ve beraberindeki heyet, Sektör-1 Belediyesinin projeleri hakkında bilgi aldı.

İlk olarak Bükreş'te bulunan Atatürk Büstü'nü ziyaret eden Taşdelen ve Tudorache, büste çelenk bıraktılar. Sektör-1 Belediye Binasına giderek incelemelerde bulunan heyet, ardından Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay'ı makamında ziyaret ettiler.

Eylül ayında gerçekleşen kardeş kent protokolü ile başlayan ikili ilişkilerin artarak sürmesi temennisinde bulunan Taşdelen ve Tudorache, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile de bir araya geldi. İki Başkan, AB Hibe Programları çerçevesinde iki belediyenin ortak çalışma grupları kurma noktasında işbirliği yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Ziyaret iki konuda önem taşıyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kardeş kent protokolüne imza atılan Sektör-1 Belediyesine yapmış olduğu ziyaret iki açıdan da büyük önem taşıyor. Bu senenin Romanya'nın Ulusal Birliği'nin 100. Yılına denk gelmesi ve 1 Ocak 2019'da AB Dönem Başkanlığını Romanya'ya geçmesi ziyarete ayrı bir önem kattı.