Bülent Ecevit kabri başında anıldı

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 14'üncü yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Bülent Ecevit, Beşparmak Dağları'na milliyetçiliği yazdıran, Türk siyasetine, Türk devlet hayatına dürüstlüğü gösteren eşsiz bir liderdi. Rahmetli Bülent Ecevit genel başkanımız sadece siyasi kimliği ile değil aynı zamanda hayatı ile de hepimiz için örnek olmuştur. Bugün kendisini özlemle, saygıyla ve sevgiyle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

6 Kasım 2006 tarihinde vefat eden Bülent Ecevit'in 14'üncü ölüm yıl dönümünde kabri başındaki anma törenine katılan Demokrat Sol Partili (DSP) ve Cumhuriyet Halk Partili (CHP) sevenleri dua ederek, mezarına karanfiller bıraktı. Anma törenine DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın yanı sıra CHP milletvekilleri ve partililer katıldı.