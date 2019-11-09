Bülent Uygun: “Milli maç arasını değerlendirip daha ileriye gideceğiz”

Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Çok önemli bir maça çıktık. Geçen haftaki sakatlarımızdan dolayı kadro yapımızda bazı değişikliklere gitmek zorundaydık. Genel anlamdaki bazı sıkıntılarımız ve kadro yapısı ile yaşadığımız sıkıntı gerçek performansımızı ortaya koymamızı zorladı. İlk 20 dakikadan sonrası oyunun gidişatını kendi lehimize çevirmeye başladık. Kayserinin iki genç evladını oyuna aldık. Birisi asistini yaptı, diğeri Türk futbol tarihinde en genç golü atan futbolcu oldu. Bunlar bizim adımıza sevindirici. Bunları daha çok çoğaltacağız. Kazanmamız gerekiyordu. Yukarıdaki puan fakrını kapatma şansını yakalayacaktık. Dersler çıkaracağız, çok çalışmaya ihtiyacımız var. Genel kuvvet problemimiz var oyun anlayışında problemimiz var. Bunları geliştirerek milli maç arasını değerlendirip daha ileriye gideceğiz. Devre arasına kadar hedeflediğimiz 15 puanı toplamış olmamız lazım. Devre arasında bizim oyun anlayışımıza uygun gerekli önlemleri alacağız. Taraftarımız buraya kadar geldi ve bizi iyi desteklediler. Onlara teşekkür ediyor aynı sevgi ve desteklerini bundan sonraki maçlarda da devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Benim Türk gencimin hepsi yetenekli”

Türk futbolunun kalitesi ve yabancı sınırlaması ile alakalı soruyu cevaplandıran Uygun, “2007 yılından bu yana bir proje söylüyorum. Bakın 2007 diyorum. Türkiye liginde proje söylemeleri gereken hocaların hiç birinin söylediği yok. Hakemler profesyonel olsun, maaşları olsun dedim. İyi yönettikleri maçtan sonra primleri olsun, hayat ve sağlık sigortaları olsun, profesyonelce yönetsinler. Hakimler sahada adalet dağıtsınlar. Altyapı hocalarının maaşlarını futbol federasyon vermek zorunda. Çünkü yabancılardan kestiğiniz 3 milyon 5 milyon var. Altyapıdaki hoca 2 bin TL maaşını alır mı almaz mı? Eğitim vermemiz lazım değil mi? Hocaları tahsis edeceksiniz. O iyi eğitim verecek. Benim Türk gencimin hepsi yetenekli. UEFA şampiyonluğunu kazandığımızda 3 yada 4 yabancı futbolcu vardı Türkiye'de. Karşılığında UEFA şampiyonluğunu kazandık. Ya da diğer takımımızın başarılarında bunlar vardı. Biz gençlerimize güvenmezsek onlara iyi eğitim vermezsek, onlara bu imkanı sağlamazsak bunlar çıkmaz. Vergimizi biz vereceğiz. Futbolcu vergisini verecek. Yönetici verilen paranın fazlasını harcarsa o sorumlu olacak. Gibi gibi projeler var. Hepsini burada anlatmayacağım. Şuan ülkemizin savaşta olması münasebetiyle bizim için futbolun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendisine göre bir mücadele veriyor. Allah askerimize zeval vermesin. Ayağına taş değdirmesin” diye konuştu.