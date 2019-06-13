Bulgaristan'da Gazi Kırca Ali'nin Türbesi tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bulgaristan'da Kırcaali şehrinin kurucusu Gazi Kırca Ali'nin kabri yenilenerek türbe yapıldı ve Kırcaali Merkez Camii çevre düzenlemesi tamamlandı.

TİKA, Kırcaali şehrinin kurucusu Gazi Kırca Ali'nin türbesinin yapılması ile Kırcaali Merkez Camii çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanması vesilesiyle açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Başmüftü Dr. Mustafa Aliş Hacı, T.C. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Kırcaali ve çevre illerin müftüleri ile belediye, yerel yönetim temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Ulusoy Türkiye'nin TİKA vasıtasıyla bağışçı ülke olarak katkı sağladığı projenin dost, komşu ve müttefik Bulgaristan'la Türkiye'nin ortak kültürel mirasının korunması bakımından önemli olduğunu belirtti. Geçen ay içinde de Edirne'deki Sveti Georgi Kilisesi'nin Bulgaristan makamlarının katkılarıyla restore edilerek açıldığını söyleyen Büyükelçi, her iki ülkenin komşusundaki ortak kültürel miras eserlerinin korunmasına destek olmasının doğal olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Ulusoy ayrıca, projeyi destekleyen TİKA'nın bütün bu komşu coğrafyalarda camiden kiliseye, medreseden okula kadar her türlü sosyal yardım kapsamında işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet de Başmüftülüğün öncülüğünde yürütülen proje kapsamında Türkiye'den sağlanan katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Gazi Kırca Ali

Kırca Ali 1371 yılında Alanya'da doğmuştur. Eğitimini Konya medreselerinde almış, Osmanlı ordularında birçok Rumeli savaşlarına katılmış ve bu savaşlarda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Gazi unvanına ulaşmıştır. Gazi olduktan sonra 1393 yılında Arda nehrinin sol kıyısına yerleşerek kendi adıyla anılan Kırcaali!nin temellerini atmıştır. Ölümünden sonra minnet olarak yerli halk ona türbe yapmıştır.