Bulvar yoluna yapılan kasis sürücülerin korkulu rüyası oldu

Alçak olması ve özellikle yağışlı havalarda görülmesi zor olan kasis sebebiyle bugüne kadar 150'den fazla kaza meydana geldi. Kazalarda şans eseri can kaybı olmazken, birçok kişi yaralandı. Yüzlerce araçta maddi hasar meydana gelirken, durumdan şikayetçi olan çevre sakinleri ise yetkililerden bir an önce duruma el atmasını istedi.

Yenimahalle'nin Yeni Batı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine yapılan kasisler (hız kesici) çevredeki trafik kazalarında artışa neden oldu. Araç sürücülerinin fazla yüksek olmayan ve yağışlı havalarda görmekte zorluk çektiği kasis nedeniyle bölgede son 2 yılda 150'den fazla kaza meydana geldi. Kazalarda şans eseri bugüne kadar can kaybı yaşanmazken, birçok kişi yaralandı, yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi. Durumdan şikayetçi olan mahalle sakinleri ise kasisin bulvar üzerinde bulunan özel okul sebebiyle yapıldığını ileri sürdü. Okul girişinin yolun arka tarafında olması gerektiğini belirten çevre halkı, yola yapılacak ışıklandırma ve kasislerin kaldırılmasıyla kazaların azalacağını söyledi. Sık sık kaza sesleriyle irkildiklerini belirten vatandaşlar yetkililerin mağduriyetleriyle ilgilenmesini isteyerek, yardım çağrısında bulundu.

“Bu kazalardan artık yıldım”

Çevre sakinlerinden Hayrettin Çobanyılmaz, kazalardan dolayı can sıkıcı durumlar yaşadığını belirterek, “Burada 100'ün üzerinde kaza meydana geldi. Yandaki okul yapıldıktan sonra yolun üzerine bir tümsek yapıldı. Sürücüler tümseği fark ettiği anda frene basıp kaza yapıyorlar. Tümseğin kaldırılması için defalarca başvurularımız oldu ama kimse önemsemedi. Bu okulun girişinin arka tarafta olması lazım ama girişi bulvarda. Okul girişinin arka tarafa taşınması, tümseğin kaldırılması ve hız sınırını gösteren kamera sistemi konulması lazım. Durumu yetkililere defalarca bildirdik, ‘Tamam yapacağız, bakacağız' dediler. 5-6 senedir bu okul var, 5-6 senedir de 100-150 kaza oldu. Tedirginiz. Defalarca uyarılarımıza rağmen, okul müdürüyle konuşmamıza rağmen herhangi bir adım atmadı. Bu kazalardan artık yıldım. Kazaların önlenmesi için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz” dedi.

“Okul kapısını arka tarafa açsın”

Sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Mehmet Erdoğan, “Okulun bulvara kapısını açması yasal değil. Arka tarafta yerleri var orayı açabilirler. Kazaların geneli yağmur olduğu zaman oluyor. Bu olaydan muzdaribiz. Yetkililer buna bir önlem alsın. Okul kapısını arka tarafa açsın. Açmıyorsa buraya bir ışık konsun. Hiç olmazsa vatandaşlar zarar görmesin. Site başkanı her ne kadar okul müdürüyle görüşse de, belediyeye gitse de bir çözüm bulamadık. Bizim tek isteğimiz ya okulun kapısı arka tarafa açılsın ya da buraya bir ışık konsun. Işığın hattı çekildi ama daha konulmadı. Sorumluların bu işe bir el atması lazım başka türlü bir çözümü yok” şeklinde konuştu.

“Biz gerekli yerlere müracaatımızı yaptık ama dinletemedik”

Her an korku içinde olduklarını ifade eden Mehmet Günaslan, “Bizim söylememize rağmen bu tümsekleri yaptılar. Kazaların olacağını söyledik, dediğimiz gibi de oldu. Yağmurlu, sisli havalarda genellikle araçlar burayı göremiyorlar birden frene basıyorlar. Frene basınca arkadan gelen arabalar da frene basıyor ve kaza meydana geliyor. Biz gerekli yerlere müracaatımızı yaptık ama dinletemedik. Bu tümsekleri kaldırmadılar. Işık koyun, radar koyun dedik yapmadılar. Kazaları önlemenin çaresi de bu tümseklerin kaldırılmasıdır. Her an kaza olacak hissiyle yaşamaktayız” diye konuştu.