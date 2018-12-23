Bulvara tersten giren araç dehşet saçtı: 4 yaralı

Ankara'da bulvara ters yönden giren otomobilin başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesi Yeşiöz Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen kazada, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde ters yönde Ulus istikametinde seyir halinde olan 33 HV 946 plakalı otomobil, Hasköy tünel girişinde havaalanı yönünde ilerleyen Mehmet A. idaresindeki 06 EV 9042 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle 2 araç da hurda yığınına dönerken 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesini kaza yerinde yapan 112 Acil Servis ekipleri, 06 EV 9042 plakalı otomobildeki Aykut Ç. ve Erkan Ç. ile diğer araçta yaralanan Sadık K. ve Dursun T.'yi tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza yerinde arbede çıktı

112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sırasında kazazedeler arasında gerginlik yaşandı. 06 EV 9042 plakalı otomobildeki şahıslar, ters yönden gelen araçtaki yaralıları darp etmeye kalkıştı. Polis ekipleri yaşanan arbedeyi güçlükle sonlandırdı. 06 EV 9042 plakalı otomobilin sürücüsünün polis ekiplerinin alkol testi talebini reddettiği görüldü.

Kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapanan yolda araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri, başka kazalar yaşanmaması için yolda trafik önlemi aldı. Kaza hakkında inceleme sürüyor.