Burdur Şeker Fabrikası 65 yaşında

açılış yıldönümünü kutluyor.

1950'de ülkenin artan şeker ihtiyacının karşılanması için açılması kararlaştırılan 11 fabrikadan biri olan Burdur Şeker Fabrikası'nın temeli, 26 Nisan 1954'de atıldı. 426 günde tamamlanan fabrika, 23 Eylül 1955'te dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in katılımıyla hizmete açıldı. Kurulduğu ilk yılda fabrika için 390 köyde 12 bin çiftçi, 7 bin 423 dekar alanda 86 bin ton pancar üretimi gerçekleştirdi. Kurulduğu yıl 12 bin çiftçi ailesine sağladığı istihdam ile bulunduğu bölge için yeni bir refah kapısı olarak şeker sanayinde yerini alan Burdur Şeker Fabrikası, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı.

1998'de rekor üretim

Burdur Şeker Fabrikası 65 yıllık geçmişinde en fazla üretimi 1998 yılında gerçekleştirdi. 1998'de fabrikaya bağlı alanlarda 1 milyon 40 bin 171 ton pancar ekildi. Fabrika aynı yıl 975 bin ton pancarı işleyerek 137 bin 933 ton şeker elde etti. Böylece tüm zamanların en iyi verilerine 1998'de ulaşılmış oldu.

En verimli yıl 2017

Fabrikada dekar başına en yüksek verim ise 2017'de gerçekleşti. 2017'de 100 bin 509 dekarlık fabrika ekim alanında dekar başına 5 ton 883 kilo pancar elde edildi. Böylece 2017 yılı, fabrika tarihinde en verimli yıl olarak kayıtlara geçti.

Kaybın en az olduğu yıl 2019

2019 öncesine kadar büyük oranda kantar tesellüm noktalarında pancarı çiftçiden teslim alan fabrika, 2019'da pancarın doğrudan fabrikaya nakledilmesi için çalışmalar başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2019'da 447 bin 958 ton pancarın yüzde 68'ine denk gelen 306 bin 206 ton pancarı doğrudan fabrikaya naklederek pancardaki kayıp en aza indirildi. 2019 yılı bu oranla nakliyeden dolayı kaybın en az olduğu yıl olarak kayıtlardaki yerini aldı.

2020'de hedef 100 bin tona yaklaştı

9 Eylül'de yeni üretim dönemine “Merhaba” diyen ve 65. açılış yıldönümünü kutlayan fabrika, 2020/2021 üretim döneminde 683 bin ton pancarı işleyerek, 93 bin ton şeker, 27 bin ton melas ve 175 bin ton küspe elde edecek.