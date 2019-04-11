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Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore’yi resmi tören ile karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore'yi resmi tören ile karşıladı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Atlı Birlikleri eşliğinde Külliye girişine gelen konuk Cumhurbaşkanı Kabore'yi karşıladı. Yağışlı hava nedeniyle karşılama töreni Külliye içerisinde yapıldı. Liderlerin tören alanındaki yerlerini almalarından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore, tören kıtasını Türkçe “Merhaba asker” diyerek selamladı. Heyetlerin takdimi sonrasında Erdoğan ve Kabore iki ülke bayraklarının bulunduğu merdivenlerde poz verdi. Başbaşa ve heyetlerarası yapılacak görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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