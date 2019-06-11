Büro Memur-Sen Başkanı Yılancı'dan Yargı Reformu' açıklaması

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, açıklanan yargı reformu paketi ile zabıt katiplerinin kurum içi görevde yükselme yoluyla elde ettiği yazı işleri müdürlüğü kadrosuna Hukuk Fakültesi mezunlarının alınacağının duyurulmasını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek," Çalışanların görüşünün alınmadığı bir Yargı Reformu Paketi eksik ve sakattır. Biz bunu kabul etmiyoruz" dedi.

Memur Sen'e bağlı Büro Memur- Sen üyeleri Başkan Metin Yılancı önderliğinde Ankara Adliyesi önünde Zabıt Katiplerine yönelik yapılan düzenleme ilgili basın açıklaması düzenledi. 81 ilde eş zamanlı yapılan yargı paketi reformuna ilişkin açıklamaya sendika üyeleri katıldı.

Yazı işleri Müdürlüğünün adliye çalışanlarının hakkı olduğunu ifade eden Büro Memur- Sen Genel Başkanı Metin Yılancı,"30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Yargı Reformu Taslağında Adalet Bakanlığımızda Zabıt Katibi arkadaşlarımızın Kurum içi Görevde Yükselme yoluyla elde edebildiği tek kariyer umudu olan Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavının kaldırılması öngörülmüş, yerine Yazı İşleri Müdürlüğünün Kariyer Meslek olarak yapılandırılması, Yazı İşleri Müdürlüğünün Görevde Yükselme usulü ile değil hukuk eğitimi almış kişilerin sınava girebileceği bir kariyer haline dönüştürüleceği ifade edilmiştir.Adalet Bakanlığı personelleri olarak yapılan bu açıklamayı üzüntüyle karşılamış bulunmaktayız. Yapılması düşünülen düzenleme ile adliyelerde mesleki tecrübeye sahip, dosyaların tozunu yutan çalışanlarımızın emeklerinin gözardı edilmesi, mesleki tecrübeye sahip olmayanların sınava tabi tutularak kurum dışından mahkeme birimlerine Yazı İşleri Müdürü atanması iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği nedeniyle aksamalara neden olacağı gibi, personel arasında çalışma barışını ve huzurunu ortadan kaldıracaktır" dedi.

"Adalet Çalışanları olarak, Türkiye Barolar Birliği Başkanının Yargı Reformu Paketini değerlendirirken yapmış olduğu açıklamada, dosyaların eksik olarak duruşmaya çıkmasının müsebbibi Yazı İşleri Müdürleri imiş gibi hedef gösterilmesi ve Yazı İşleri Müdürlüğüne hukuk mezunlarının atanması ile bu sorunların ortadan kalkacağını ifade etmesi, Yargı Çalışanlarımıza bir hakarettir" diyen Yılancı," Barolar Birliği Başkanı, Yazı İşleri Müdürlerinin görevlerinden bihaberdir. Dosyaların duruşmaya eksik çıkmasının sebebi Yazı İşleri Müdürleri midir? Bu talihsiz açıklamayı şiddetle kınıyor ve Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlunu Adalet Çalışanlarından özür dilemeye davet ediyorum.Barolar Birliği Başkanı, hukuk mezunu olan Avukatları Adliyelere Yazı İşleri Müdürü olarak atanması için göstereceği çabayı Avukatların maaş, özlük ve mesleki eğitimleri için harcarsa hem başkanı olduğu Barolar Birliğinin müktesebatına uygun hareket etmiş olur, hem de kendi meslektaşlarına karşı samimi olduğunu göstermiş olur.

Madem her hukuk eğitim almış olan kişi Adliyelerde Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına girebilecek, bu halde çoğunluğu lisans mezunu olan Zabıt Katibi arkadaşlarımızın da yapılacak olan sınavla Avukat olmasının, Hakim/Savcı Yardımcısı olmasının da önü açılmalıdır.Bakanlığımızca uygulamaya konulan Uzlaştırma işlemlerinde alınan sonuçlar göstermiştir ki, Uzlaştırmacı olarak atanan Adliye Personelleri kurumsal bilgi birikimi ve tecrübesiyle Uzlaştırmadaki başarı oranını artırmıştır. Bu veri dahi Adliye personellerinin sorumluluk aldığında neleri başarabileceğinin apaçık kanıtıdır" şeklinde konuştu.