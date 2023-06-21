Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, antrenör ve spor uzmanı sorunlarını dile getirdi

Büro Memur Sendikaları (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, ‘21 Haziran Antrenörler Günü' vesilesiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışan antrenör ve spor uzmanlarının sorunlarına değindi.

Büro Memur Sendikaları (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, ‘21 Haziran Antrenörler Günü' dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Yazgan günün anlam önemi istikâmetinde antrenör ve spor uzmanı kadrolarının genel idare hizmetleri sınıfından çıkarılarak, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil edilmesi gibi öncelikli sorunların çözülmesi gerektiğinin önemini vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çalışan memurların bahsedilen sorunlarının çözümü üzerine yaptıkları çalışmalardan da söz eden Yazgan, düzenlenecek çalıştayda bu çalışmaları raporlaştıracaklarını dile getirdi.

Tüm antrenör ve spor uzmanlarının 21 Haziran Antrenör Günlerini kutlayan Yazgan, “21 Haziran Antrenörler Günü” vesilesiyle Gençlik Spor Bakanlığı'nda genel idari hizmetler sınıfında görev yapan Antrenör ve spor uzmanlarının fiilen yürüttükleri tüm görevlerin eğitim ve eğitim planlama faaliyetleri olduğu dikkate alınarak, antrenör ve spor uzman uzmanı kadrolarının genel idare hizmetleri sınıfından çıkarılarak, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil edilmesi öncelikli başlıklarımız arasında. Antrenörlerin fiilen yerine getirdikleri eğitimlerin 15 saati eğitim hizmet sınıfında olduğu gibi maaş karşılığı kabul edilerek bu süreyi aşan eğitim çalışmalarının ek ders olarak değerlendirilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir” diye konuştu.

“Bir kamu görevinin ifası için görevlendirilen personelin giderlerinin de kamu tarafından karşılanması esastır”

Yazgan şu şekilde devam etti:

“Bir kamu görevinin ifası için görevlendirilen personelin giderlerinin de kamu tarafından karşılanması esastır. Dış görev sebebiyle görev yerlerindeki yemek hizmetinden yararlanamayan antrenörler 2155 sayılı bazı kanun kamu personeline tayin bedeli verilmesi hakkında kanun dahiline alınarak kendilerine anılan kanun çerçevesinde tayin bedeli ödenmesi sağlamak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Öte yandan 2010 yılında yayınlanan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde üstün başarı gösterenlerin ödüllendirilmesi hakkında Yönetmeliğe hüküm eklenerek Türkiye olimpik hazırlık merkezi ve spor eğitim merkezlerinde görev yapan antrenörlere ödül verilmesi, ayrıca şampiyonaya girerken sporcuya yetiştiren antrenörün sporcuya eşlik etmesiyle, sporcuyu yetiştiren antrenörün ödüllendirilmesi hususunda kesin ve bağlayıcı bir hüküm kurulması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“Yüzme antrenörlerine sağlık izni verilerek bu personelin fiili hizmet tazminatı dahilinde değerlendirilmesi için çalışıyoruz”

Resmi spor müsabakaları için görevli oldukları il dışına görevlendirilen antrenörlere yol gideri ve gündelik yanında konaklama bedeli ödenmemesi nedeniyle oluşan mağduriyetin gideril giderilmesi için de çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Yazgan, “ Bakanlığa ait yüzme havuzlarında görev yapan yüzme antrenörlerine sağlık izni verilerek bu personelin fiili hizmet tazminatı çerçevesinde değerlendirilmesi için çalışıyoruz. Bakanlık emrinde antrenör kadro ve pozisyonlarında görev yapan personelin eğitim amacıyla sporcu tarama, çocuk oyunları ve buna benzer görevler için il merkezi ve ilçe okullarında görevlendirilmeleri halinde harcamalara karşılık olmak üzere dış göreve ilişkin olarak ilave ödeme yapılması için çalışmalarımız sürmekte” şeklinde konuştu.

“Antrenör çalışma usul ve esaslarında değişikliğe gidilerek günün şartlarına uygun düzenleme için çaba sarf ediyoruz”

Kamu bünyesinde asli unsur olarak çalışan antrenörlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini de vurgulayan Yazgan, “Antrenör çalışma usul ve esaslarında değişikliğe gidilerek günün şartlarına uygun antrenörlerin ihtiyaçlarını bakanlığın vizyonuyla örtüşecek şekilde karşılayabilmek için eş güdüm ile yetkili sendika olarak birlikte müzakere ederek yeniden düzenleme yapmak için çaba sarf ediyoruz. Bakanlıkta görev yapan antrenörlerin antrenman süresince tüketecekleri içme sularının bakanlık tarafından karşılanması için çalışıyoruz. Bakanlıkta görev yapan antrenör ve spor eğitim uzmanlarının istekleri dışında idari hizmetlerde çalıştırılmama konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yazgan, belirttiği konularla ilgili çalışmalarının devam edeceğini belirterek, bu konularda şartların iyileştirilmesi halinde Türkiye'nin de spor konusunda dünyada daha iyi noktalara geleceğini ifade etti.