Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: “Deprem bölgesindeki memurların barınma sorunu çözülmeli”

” dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, deprem bölgesinde görev yapan kamu görevlilerinin çoğunluğunun gönüllü olduğunu ve bu memurların barınma ihtiyacının henüz karşılanmadığını söyledi. Bölgenin yeniden imar sürecinin orada görev yapan kamu görevlileri eliyle yapılacağını belirten Yazgan, “Memurlarımız tüm zor şartlara rağmen kamu hizmetlilerinin aksamaması için elinden geleni yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

"Barınma sorunu yaşayan tek bir memur kalmamalıdır”

Yazgan, bölgedeki memurların barınma sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğinin altını çizerek, “Afet bölgesindeki vatandaşların en iyi şekilde kamu hizmeti alabilmesi için burada görev yapan memurların barınma ihtiyaçları ivedi olarak karşılanmalı, barınma sorunu yaşayan tek bir memur kalmamalıdır” çağrısında bulundu.