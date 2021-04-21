Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: “Esnek ve Dönüşümlü Çalışma Genelgesi tüm kamu kurumlarında uygulanmalıdır”

Büro Memur-Sen Adana 1 Nolu Şubesi Genel Kurulu, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Genel Başkan Vekili Bilal Oktay Çiçeklitaş, şube yönetimi, delegasyon ve sendika temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Salgın tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen genel kurulda yaptığı konuşmada kamuda esnek ve dönüşümlü çalışma genelgesine değinen Genel Başkan Yusuf Yazgan, “Cumhurbaşkanlığına kamuda esnek ve dönüşümlü çalışmaya yeniden geçilmesi için Büro Memur-Sen olarak resmi yazı göndermiştik. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birçok kamu kurumunda dönüşümlü çalışmaya geçildi. Ancak sendikamıza ulaşan bilgiler neticesinde görüyoruz ki hizmet kolumuzda bulunan bazı kurumlarda genelgeye tam olarak uyulmuyor. Bu da kamu görevlilerinin çalışma koşullarında eşitsizlik ve ayrımcılığa sebep vermektedir. Esnek ve dönüşümlü çalışma genelgesi tüm kamu kurumlarında eşit ve eksiksiz uygulanmalıdır” dedi.

"10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılmalıdır"

Bazı kurumlarda 10 yaş altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılmadığını belirten Yazgan, “Salgında yaşanan vaka artışlarına tedbir olarak yayımlanan genelgeyle okullar kapatılmıştır. Ancak kurumu tarafından idari izinli sayılmayan kadın personeller, evde kalan çocuklarının bakımı konusunda mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu tür uygulamalar, kısıtlamalar kamuda alınan tedbirlerde çelişki doğurmaktadır. 10 yaş altı çocuğu olan kadın personellerin bu mağduriyeti giderilmeli ve idari izinli sayılmalıdırlar. Ayrıca bazı kurumlarda kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli kamu görevlilerimiz de halen işe gelmeleri konusunda zorlanıyor. Bu konunun takipçisi olacağız ve kamu görevlilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli makamlarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

"Büro Memur-Sen teşkilatına gayretleri için teşekkür ediyoruz"

Yazgan, genel kurul sonucunda yeniden şube başkanı seçilerek güven tazeleyen Adana 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Tanrıöver ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

Adana'nın ardından Niğde'ye geçen Yazgan, Büro Memur-Sen Niğde Şubesi üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette bu sene yapılacak toplu sözleşme ile ilgili istişarelerde bulunan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, üyelerin talep ve sorunlarını dinledi. Niğde Şubesi genel kurulunda yeniden şube başkanı seçilen Emin Bingül ve ekibine hayırlı olsun dileklerinde bulunan Yazgan, tüm Büro Memur-Sen teşkilatına kamu görevlilerinin hakları için göstermiş oldukları gayret ve çalışmalardan ötürü teşekkür ettiğini söyledi.