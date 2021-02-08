Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Kadrolu istihdama geçilmeli"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Kadrolu istihdama geçilmeli ve bu süreçte sözleşmeli tüm personel istisnasız kadroya geçirilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi için imza kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Yazgan, “Büro Memur-Sen olarak sözleşmelilerin kadroya geçmesi sorununun çözülmesi için her platformda sesimizi yükselttik, mücadele ettik ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Çağımızın çalışma sistemine uymayan Sözleşmeli istihdam modelini hep birlikte tarihin tozlu raflarına kaldıracağız. Yıllardır devam eden ve kamu görevlilerinin haklarının gaspına sebep olan bu istihdam modeli artık terk edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Yazgan, “Başlatmış olduğumuz imza kampanyası ile süreli/süresiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için sahaya inip, toplantı masasına imzanızın gücüyle daha kuvvetli bir şekilde gideceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yazgan, başlatılan kampanya için ilk imzayı atarak destek çağrısında bulundu.