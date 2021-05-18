Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "SGK personeline emeklerinin karşılığı verilmelidir"

Sosyal Güvenlik haftası münasebetiyle açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yusuf Yazgan, SGK personelinin, Sosyal Güvenlik Haftası'nın kutladığını ve sağlıklı günlere ulaşmayı dilediğini söyledi.

Genel Başkan Yusuf Yazgan, yaptığı görevin bilincinde olan SGK personelinin beşikten mezara kadar tüm vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti. SGK personelinin, kendilerinden ve ailelerinden feragat ederek görevlerini aksatmadan ifa ettiğine dikkat çeken Başkan Yusuf Yazgan, “SGK, vatandaşlarımızın hızlı ve kaliteli hizmet almasını hedeflemektedir. Ancak, bu hedefin gerçekleştirilmesinde en büyük paya sahip olan personel göz ardı edilmektedir. Mesai mefhumu gözetmeden çalışan SGK görevlilerinin bu çalışmalarının karşılığını alamaması büyük bir adaletsizliktir” dedi.

Mali ve özlük haklarda yaşanan kayıplar nedeniyle SGK'da çalışan kamu görevlilerinin mağdur olduğunun altını çizen Başkan Yazgan, “Sosyal Güvenlik Haftası, öncelikle kurumdaki kamu görevlileri memnun edilerek değer kazanacaktır. Bunun için kurum personeli uzmanlaştırılmalı, İl Sosyal Güvenlik Uzmanı/Sosyal Sigorta Uzmanı kadroları bir an önce açılmalıdır. Kurumdaki kamu görevlilerimizin hakkı olan fazla mesai ücretleri, ikramiyeleri ve ek ödemeleri verilmelidir. Sosyal Güvenlik Haftası'nda kurumda çalışan personele yapılan haksızlıklara “Hayır” diyoruz. Genel Yetkili Sendika olarak bu haksızlığın giderilmesini ve kamu görevlilerimizin emeğinin ve alın terinin karşılığının verilmesini istiyoruz” açıklamalarında bulundu.