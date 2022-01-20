Büro Memur-Sen, Tahir Sarıkaya'nın sivil memurlarla ilgili açıklamalarını kınadı

Büro Memur-Sen, “Tahir Sarıkaya ile Uyan Türkiyem'' adlı programda sunucunun “Bir generalle konuştum, keşke sivil memur o şemsiyeyi tutsaydı, hani bir subayın şemsiye tutması askerde ciddi hayal kırıklığı oldu” açıklamalarını şiddetle kınadı.

Büro Memur-Sen Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Tahir Sarıkaya ile Uyan Türkiyem'' adlı programda sunucunun, "Bir generalle konuştum, keşke sivil memur o şemsiyeyi tutsaydı, hani bir subayın şemsiye tutması askerde ciddi hayal kırıklığı oldu, tekrar ediyorum askerin en büyük rahatsızlığı orda bir sivil memurun şemsiye tutmasının gerekli olduğunu söylediler'' şeklindeki kaynağı net olmayan, sivil memurları alenen aşağılayan açıklamalarını şiddetle kınıyoruz” denildi.

Mevzuat gereği ne askerin sivile, ne de sivilin askere doğal bir üstünlüğü bulunmadığı belirtilirken, “Sadece amir vazifesi verilenin, diğerine üstünlüğü bulunmaktadır. Subayın tuttuğu şemsiyenin askerde hayal kırıklığı yaratması, bu yüzden bu görevin sivil memura layık görülmesi düşüncesi çürümüş bir vesayet zihniyetinin ürünüdür. Birlikte vatanı için mesai mefhumu gözetmeksizin omuz omuza çalışan asker ve sivili karşı karşıya getirmekten başka hiçbir faydası olmayan mesnetsiz bir açıklamadır. Bu nedenle kanaldan ve sunucudan tüm sivil memurlardan özür dilemesini ve düzeltme yapmasını haklı olarak talep ediyor, aksi takdirde her türlü yasal haklarımızı kullanacağımızı beyan ediyoruz” açıklamasında bulundu.