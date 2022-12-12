Büro Memur-Sen'den ‘Az alana çok, çok alana az zam yapılsın' önerisi

Yeni yılda geçerli olacak maaş zammı için açıklama yayımlayan Büro Memur-Sen ‘Az alana çok, çok alana az zam yapılsın' önerisinde bulundu.

Son olarak Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre memura yüzde 41,69 oranında zam yapılmıştı. Hizmet kolunda 8 bakanlık ve 43 kamu kurumu bulunan Büro Memur Sen'den memur maaş zamları ile ilgili dikkat çeken bir öneri geldi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 2023'ün Ocak ayında geçerli olacak yeni yıl maaş zammı için hükümete çağrıda bulundu. Yazgan, kamu çalışanlarına aynı oranda zam yapılmasının düşük maaş alanlarla yüksek maaş alanlar arasındaki maaş farkını daha da açtığını söyledi. 'Az alana çok, çok alana az zam yapılsın' önerisinde bulunan Yazgan, maaşlar arasındaki makasın daha fazla açılmaması için "seyyanen zam ya da taban aylığa zam yapılmalı” dedi. Sendikadan yapılan açıklamada, Temmuz ayında yapılan yüzde 41,69 oranındaki zammın memur maaşları arasında ortaya çıkardığı fark örneklerle anlatıldı.