Büro Memur-Sen'den "STK'ların genel kurullarını online ortamda da gerçekleştirilebilmesi" talebi

Büro Memur-Sen, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na gönderdiği resmi yazıyla STK'ların Genel Kurullarının dijital ortamda online olarak da yapılabilmesinin önün açılmasını ve gerekli alt yapının oluşturulmasını talep etti.

Büro Memur-Sen, Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığı'na gönderdiği resmi yazıda sivil toplum kuruluşlarının genel kurullarının dijital ortamda yapılabilmesi için gerekli yasal ve dijital altyapının sağlanmasını istedi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Covıd- 19' un hayatımıza girmesi ile birlikte normallerimizin ve koşullarımızın değiştiği yeni dünya düzenine hepimiz uyum sağlamak zorunda kaldık. Sokağa çıkma yasakları, okulların kapatılması, esnek ve uzaktan çalışma uygulamaları, uzaktan eğitim, risk gurubundaki çalışanlara idari izin verilmesi, sendikaların da içinde bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının yasal takvime bağlanmış toplantı ve genel kurullarının ertelenmesi gibi birçok uygulama hayatın doğal rutinini değiştirdi” dedi.

Salgının çalışma hayatına getirdiği zorluklarla birlikte bazı kurumların birçok faaliyetini online ortamda gerçekleştirmeye başladığını ifade eden Genel Başkan Yazgan, “Yasal takvime bağlanmış kurul veya genel kurul toplantılarının iptali veya belirsiz bir tarihe ertelenmesi ve zamanında alınamayan kararlar sebebiyle sivil toplum kuruluşları sıkıntı yaşamaktadır. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci, daha önce alışmış olduğumuz yüksek temaslı yaşam biçimine geri dönmemizin pek mümkün olamayacağını göstermektedir. Bunun bir sonucu olarak da dijitalleşme her fert ve her kurum tarafından yeniden ele alınmalı ve bir yaşam biçimine dönüştürülmelidir”dedi.

Eğitim alanında sağlanan olanaklarla birlikte dijital ortamda gerçekleştirilen sınavları örnek gösteren Yazgan, sendika genel kurullarının da dijital ortamda online gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan yasal düzenlemenin ve dijital altyapının oluşturulmasının gerekli olduğunu dile getirdi.