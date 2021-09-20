Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

Bursa Gemlik Büyükkumla Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı'nın tamamlanması ile barajda depolanacak su vasıtasıyla Gemlik İlçe Merkezi, Küçükkumla, Büyükkumla, Narlı, Gençali, Kurşunlu ve Umurbey yerleşim yerleri ile TOGG (Türkiye Otomobil Gelişim Grubuna) 18,95 milyon metreküp içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanacağını söyledi.

“Gövde dolguları ve dolusavak imalatları ile üç adet olan havza derivasyonlarından iki adedinde işletme yolu kazıları ve regülatör imalatları yapılmıştır” diyen Yıldız şunları kaydetti:

“Çalışmaları tüm hızıyla devam eden barajımızda; Baraj inşaatının tamamlanabilmesi için; 1 adet regülatör ve iletim hattı işletme yolu kazıları ile 3 adet borulu iletim hatları, baraj dipsavak mekanik- elektrik teçhizat imalatları ile baraj rezervuarında bulunan Kültür varlıklarının korunması imalatlarının yapımı devam etmektedir. Temelden yüksekliği 88 metre ve su depolama kapasitesi 14 milyon m3 olan Bursa Gemlik Büyükkumla Barajının tamamlanması ile yılda 18,95 milyon m3 içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanacak olup, yaklaşık 250 bin vatandaşımızın ve Gemlik Organize Sanayi Bölgesinin 2045 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Gemlik İçme Suyu Projesi kapsamında yer alan barajın toplam maliyeti 2021 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 390 milyon TL olup, 2021 yılı son aylarında su tutulması planlanmaktadır.”