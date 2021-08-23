Bursa Karacabey Yeşildere Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ), Bursa'da yapım çalışmaları hızla devam eden Karacabey Yeşildere Barajı'nın tamamlanmasının ardından 38 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

Bursa Karacabey Yeşildere Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bursa Karacabey Yeşildere Barajı'nın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile Karacabey ilçesi sınırları dahilinde bulunan Yeşildere, Yenice, Emre, Obaköy (Makbuleler), Çavuşköy, Yeni Ziraatli ve Danişment köylerine ait 38 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanacağını söyledi. Baraj inşaatında gövde kazı imalatları ve batardo dolgusu imalatları ile derivasyon tüneli imalatları tamamlandığını ve derivasyon sağlandığını ifade eden Genel Müdür Yıldız, “Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde olan ve 780 bin metreküp dolgu hacmine sahip barajımızda gövde dolgusu imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 67 metreyi bulan ve su depolama kapasitesi 16 milyon metreküp olan Bursa Karacabey Yeşildere Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 27 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

“Proje sahasında yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımızın en önemli geçim kaynağı tarım”

Projenin bir çok konuda önem arz ettiğini aktaran Yıldız, “Proje sahasında yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımızın en önemli geçim kaynağı tarım. Genelde bölgenin ekonomik potansiyelini tarım ve tarım ürünlerine dayalı sanayi etkinlikleri oluşturuyor. Tarımsal üretimin arttırılması halinde, tarıma dayalı sanayinin de gelişerek bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağı öngörülüyor. Bunun yanında proje sahası yurdumuzun nüfus yoğunluğunun en çok olduğu Güney Marmara Bölgesinde yer aldığından Bursa, Balıkesir, Bandırma gibi ticaret ve endüstri merkezlerinin çok yakınında bulunuyor. Gerek ülkemizin ve gerekse büyük bir tüketim merkezi durumundaki bölgenin gıda ihtiyacının karşılanması gerekse endüstrinin ham madde ihtiyacının temin edilmesi ve tarım ürünlerinden elde edilen ihracat gelirlerinin artırılması için tarımsal sulama imkanlarının arttırılması büyük önem arz ediyor” dedi.