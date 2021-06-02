Bursa Keles Kocayayla Göleti sulaması çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bursa'ya yaptığı yatırımlarla tarıma verimli toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bursa Keles Kocayayla Göleti Sulaması İnşaatında çalışmaların devam etmekte olduğunu belirterek ‘Projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte toplamda 4 Bin 550 dekar tarım alanının sulamaya açılacağını belirtti.

“Ekonomiye yılda 10 Milyon 500 bin Türk Lirası katkı sağlanacaktır”

Proje bittiğinde Türkiye ekonomisine katkı sağlanacağını söyleyen Yıldız, “Projenin yüzde 7'lik kısmı tamamlanmış olup; çeşitli çap ve basınç sınıfında 22 bin 931 m HDPE boru döşenmesi ve 177 adet sanat yapısı imalatları Aralık ayı sonuna kadar tamamlanarak 4 Bin 550 dekar tarımsal alan sulamaya açılacaktır. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 10 Milyon 500 Bin Türk Lirası katkı sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.