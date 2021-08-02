Bursa'da Olukman Tekke Göleti sulaması çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bursa'ya yapılan Olukman Tekke Göleti'nde sulama çalışmaları devam ediyor.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Bursa'da ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu kapsamda Bursa İnegöl Olukman Tekke Göleti Sulaması inşaatında çalışmaların sürdüğünü ve Projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte ise toplamda bin 640 dekar tarım alanının sulamaya açılacağını belirtti.

Projenin yüzde 25'lik kısmının tamamlandığını söyleyen Kaya Yıldız, “Yüklenici tarafından temin edilen çeşitli çap ve basınç sınıfında 13.630,94 m HDPE boru döşenmesi ve 101 adet sanat yapısı imalatları işinin aralık ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 3 milyon 800 bin Türk Lirası katkı sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.