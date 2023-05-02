İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden şoför son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’da geziden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden sürücü Kemal Arslan, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da geziden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden sürücü Kemal Arslan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.


Çanakkale'deki tarih gezisinden dönen otobüsün Bursa'da kaza yapması sonucu 42 kişi yaralanmış, öğrencilerden Çağan Özgen Çelik (12) ile otobüs şoförü Kemal Arslan (59) hayatını kaybetmişti. Arslan için Ankara'da Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Talihsiz şoförün cansız bedeni kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.