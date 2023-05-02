Bursa'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden şoför son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’da geziden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden sürücü Kemal Arslan, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.
Bursa'da geziden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden sürücü Kemal Arslan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkale'deki tarih gezisinden dönen otobüsün Bursa'da kaza yapması sonucu 42 kişi yaralanmış, öğrencilerden Çağan Özgen Çelik (12) ile otobüs şoförü Kemal Arslan (59) hayatını kaybetmişti. Arslan için Ankara'da Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Talihsiz şoförün cansız bedeni kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.